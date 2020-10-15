Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Maia descarta aprovação da reforma administrativa em 2020
"Praticamente impossível"

Maia descarta aprovação da reforma administrativa em 2020

O governo enviou a reforma administrativa no início de setembro ao Congresso. A proposta não inclui magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 20:18
Rodrigo Maia durante sessão na Câmara
Rodrigo Maia durante sessão na Câmara Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu que é "praticamente impossível" aprovar a Reforma Administrativa neste ano. Segundo ele, a comissão especial que irá discutir a proposta enviada pelo governo federal começará a funcionar nas próximas semanas.
"Pelos prazos (regimentais) é praticamente impossível que ela seja votada, mas foi importante o governo mandar. Sem dúvida nenhuma, esse debate é muito importante, precisa modernizar, gerar eficiente e produtividade do gasto público", afirmou em live sobre "O papel do poder Legislativo na recuperação econômica", promovida pelo banco BMG.
O governo enviou a reforma administrativa no início de setembro ao Congresso. A proposta não inclui magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público. O texto também deixou de fora das mudanças os servidores atuais. Maia também defende que as regras sejam apenas para novos servidores.
Por outro lado, Maia se mostrou mais otimista em relação à reforma tributária, que ele classificou como a "mais importante de todas" do ponto de vista de crescimento econômico. "O prazo das 40 sessões (da comissão) já está vencido. Construindo um acordo com o governo, com o ministro Paulo Guedes, tem total condições de trazer a voto", afirmou.
Além das reformas estruturantes, Maia elencou a modernização da lei cambial e o projeto de lei que trata da navegação de cabotagem como os mais relevantes que devem ser votados ainda neste ano, além das medidas provisórias.

Veja Também

Tempo para ter estabilidade vai variar entre carreiras, diz Guedes

Executivos querem usar privatização e reforma administrativa para dobrar Bolsa Família

Congressistas querem limitar pagamento de jetons em reforma administrativa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados