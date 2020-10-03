Agora sim foi dada a largada pra valer para as eleições municipais

Decisão dos eleitores na urna eletrônica mostrará rearranjo de forças políticas Crédito: Nelson Jr./Ascom/TSE

Na largada, as eleições mostram, no país, uma tensão disruptiva entre desejo de polarização e imperativo de solução das aflições locais. A convivência disruptiva entre a realidade paralela e a realidade dos imperativos cotidianos. O mundo das ordens imaginadas e o mundo da saúde, da educação, da mobilidade urbana, do desemprego e da incapacidade de entregas dos governos locais.

A toada da polarização de 2018 ecoa em grandes cidades, nessa largada. Com apoio de Bolsonaro e de Lula, ela está presente no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. A polarização é estratégia para chegar ao segundo turno e esvaziar candidaturas de centro – como as de Bruno Covas em SP e de Eduardo Paes no RJ. Neste combate, os centristas vão puxar a narrativa para temas locais e demandas reais da população. Eis aí a convivência disruptiva.

" Entre a narrativa nacional (polarização) e a narrativa local (serviços), essas eleições são diferentes de todas as outras. Mas desta tensão nacional/local podem resultar duas macro repercussões políticas concretas" Antônio Carlos Medeiros - Articulista

Também, as limitações da pandemia podem ser disruptivas em outro sentido: sem emoções e povo sintonizado, a alienação eleitoral e a desesperança colocam água fria na fervura. As primeiras pesquisas qualitativas mostram clima de eleição morna, sem entusiasmo. Pesquisadores vaticinam o crescimento das abstenções. Muita gente não vai sair de casa para votar.

Nesta tensão entre o “pão e circo” da polarização e o “pão com manteiga” do mundo real, a massa de eleitores que se identificam com o “somos 70%” pode mitigar a tensão. Num processo político-eleitoral inédito de apenas 50 dias, uma espécie de corrida de 100 metros, essa massa de eleitores pode fazer as narrativas convergirem para ajustes de última hora: no final, os candidatos vão entregar o que para diminuir as rejeições e as perspectivas de abstenções? Só a polarização ideológica, que não entrega nada de concreto no mundo das aflições locais?

Entre a narrativa nacional (polarização) e a narrativa local (serviços), essas eleições são diferentes de todas as outras. Mas desta tensão nacional/local podem resultar duas macro repercussões políticas concretas.

No plano regional, podem levar a novo rearranjo de forças políticas em alguns Estados. Em SP, no RJ e no ES, por exemplo. Aqui, a “agenda oculta” dessas eleições locais é a acumulação de forças para a sucessão de 2022. Disputam a hegemonia política os polos liderados pelo governador Casagrande; pelo presidente da Ales, Erick Musso; pelo Hartunguismo; e pela direita bolsonarista de raíz do ex-deputado Manato.