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Em Porto Alegre

PDT confirma apoio à candidatura de Manuela D'Ávila

O PDT confirmou apoio do partido à candidatura de Manuela D'Ávila (PCdoB) à Prefeitura de Porto Alegre no segundo turno das eleições municipais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 10:42

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 10:42

A candidata do PC do B à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela D'Ávila, e seu vice, Miguel Rossetto (PT), chegam para votar no Colégio Santa Inês, no bairro Jardim Botânico, na manha deste domingo (15)
A candidata do PC do B à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela D'Ávila, votou no Colégio Santa Inês, no bairro Jardim Botânico, na manha deste domingo (15) Crédito: Marcelo Oliveira/MP/Folhapress
O PDT confirmou na noite desta terça-feira (17), o apoio do partido à candidatura de Manuela D'Ávila (PCdoB) à Prefeitura de Porto Alegre no segundo turno das eleições municipais. A informação foi antecipada mais cedo pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Em seu Twitter, Juliana Brizola, candidata do PDT ao comando da capital do Rio Grande do Sul derrotada em primeiro turno, afirmou que o "apoio programático", definido em reunião da executiva municipal da legenda, virá acompanhado de uma carta compromisso. "Não seremos puxadinho de ninguém. Queremos compromisso com as causas e com a cidade", escreveu a deputada estadual.
O presidente municipal do PDT em Porto Alegre, Pompeo de Mattos, também fez questão de ressaltar as diferenças com o PCdoB. "Embora as pontes abalroadas, fala mas alto a unidade do campo de lutas políticas", escreveu na mesma rede social.

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