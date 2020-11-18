PDT confirma apoio à candidatura de Manuela D'Ávila

A candidata do PC do B à Prefeitura de Porto Alegre, Manuela D'Ávila, votou no Colégio Santa Inês, no bairro Jardim Botânico, na manha deste domingo (15)

Em seu Twitter, Juliana Brizola, candidata do PDT ao comando da capital do Rio Grande do Sul derrotada em primeiro turno, afirmou que o "apoio programático", definido em reunião da executiva municipal da legenda, virá acompanhado de uma carta compromisso. "Não seremos puxadinho de ninguém. Queremos compromisso com as causas e com a cidade", escreveu a deputada estadual.