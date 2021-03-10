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Durante coletiva

'Ele acha que é o quê?', diz Lula sobre Ciro Gomes

Para o ex-presidente, o pedetista precisa se reeducar numa referência a declarações do pré-candidato do PDT à presidência da República

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:30
Ciro Gomes, ex-governador do Ceará
Ciro Gomes foi criticado por Lula durante coletiva nesta quarta-feira (10) Crédito: Reprodução/Redes sociais
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu nesta quarta (10) aos recentes ataques de seu ex-ministro Ciro Gomes (PDT), também pré-candidato ao Planalto. Segundo o petista, "Ciro precisa se reeducar e aprender a respeitar as pessoas".
"Ele não pode falar as meninices que ele achava engraçado quando ele era jovem. Se ele quer ser presidente deste país, ele tem que aprender uma coisa: tem que respeitar as pessoas", disse.
"Ele acha que ele é o quê? Ele primeiro tem que se reeducar. Se ele continuar com essas grosserias todas, sabe qual vai ser o fim do Ciro Gomes? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ter a confiança da direita", completou.

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