'Ele acha que é o quê?', diz Lula sobre Ciro Gomes

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu nesta quarta (10) aos recentes ataques de seu ex-ministro Ciro Gomes (PDT), também pré-candidato ao Planalto. Segundo o petista, "Ciro precisa se reeducar e aprender a respeitar as pessoas".
"Ele não pode falar as meninices que ele achava engraçado quando ele era jovem. Se ele quer ser presidente deste país, ele tem que aprender uma coisa: tem que respeitar as pessoas", disse.
"Ele acha que ele é o quê? Ele primeiro tem que se reeducar. Se ele continuar com essas grosserias todas, sabe qual vai ser o fim do Ciro Gomes? Ele não vai ter apoio da esquerda, não vai ter a confiança da direita", completou.