Cidade do ES levará consultório às ruas para atender sem-teto

Enfermeira atende morador de rua na Casa da Acolhida de Linhares Crédito: Felipe Reis

A partir de julho, a Prefeitura de Linhares vai atender moradores de rua em seus próprios locais com assistência à saúde e social. Denominado Consultório na Rua, o projeto terá uma força-tarefa formada por médico, psicólogo, assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro e redutores, que são as pessoas que trabalham com a política de redução dos danos causados pelo consumo de drogas. Os profissionais circularão pela cidade em veículo oficial do município para identificar pessoas em situação de rua.

O foco do atendimento será no combate a doenças que mais atingem os moradores de rua, como tuberculose e alcoolismo, além do enfrentamento ao crack e outras drogas. Os moradores de rua também serão orientados sobre doenças, como as sexualmente transmissíveis. Curativos, testes de diabetes e medição de pressão poderão ser feitos na hora do atendimento.

As equipes das Secretarias de Saúde e de Assistência Social, que participam do projeto, já iniciaram o diagnóstico e o reconhecimento dos territórios de atuação das equipes multidisciplinares. Com a inserção do projeto à rede de acolhimento do município, os moradores em situação de rua passarão a contar com serviços como consulta médica, encaminhamentos para consultas especializadas, realização de exames de imagens e laboratoriais, acesso a medicamentos, atendimento odontológico, acesso ao atendimento na saúde mental e confecção do Cartão Nacional de Saúde (CNS), entre outros.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Luciana Mantovanelli Amorim, o projeto vai representar uma evolução na inclusão desses moradores: "A abordagem social já é realizada por nossa secretaria, mas agora, com a implantação do Consultório na Rua, cria-se um novo modelo de inclusão social. O próximo passo será a elaboração de um protocolo entre as secretarias assegurando, assim, o atendimento integrado a essa população", explica a secretária.

Morador de rua é atendido pela equipe de abordagem social da Prefeitura de Linhares Crédito: Felipe Reis

A enfermeira Nayra Dantas Cardoso Harthuique, que atuou no primeiro dia de diagnóstico em Linhares , informa que as equipes poderão tanto realizar atendimentos nas ruas como favorecer o acesso dessas pessoas às unidades básicas de saúde ou aos demais serviços da rede de saúde e de outros setores, como por exemplo, serviços de abrigamento.

“O Consultório na Rua enxerga o ser humano. Vamos oferecer assistência e acompanhamento dessas pessoas. São dispositivos clínicos comunitários que oferecem cuidados em saúde aos usuários em seus próprios contextos de vida, adaptados para as especificidades de uma população complexa”, diz Nayra.