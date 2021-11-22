Nas redes sociais, o estrago causado por quem posta sem pensar

Postagem no Facebook fez ataques a Contarato e expôs o filho do senador Crédito: Reprodução

A facilidade em sacar o celular para registrar uma situação e, rapidamente, publicar em um perfil público na internet parece reduzir o tempo de reflexão sobre as consequências da atitude.

O senador levou o caso para averiguação pela Polícia Federal, e o autor apagou a publicação no mesmo dia, manifestou arrependimento pelas ofensas , mas o estrago já estava feito.

Liberdade de opinião e expressão são direitos constitucionais garantidos a todos (Art. 5º da CF). No entanto, o livre acesso às possibilidades de expressão que as redes sociais trouxeram tem provocado enormes confusões entre o que é liberdade de expressão e quais são os limites de seu uso, estes estabelecidos, primeiramente, pelo bom senso e, depois, pela lei.

Além da exposição da imagem de uma criança, que vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 17º), o autor direcionou ofensas contra a pessoa do senador capixaba e não contra o seu trabalho, o que é perfeitamente aceitável no ambiente democrático em que os representantes públicos estão expostos à crítica, vigilância e acompanhamento público de suas posições e decisões.

Diante de ofensas como essas, qualquer pessoa pode requerer a retirada de uma publicação do ar, a retratação oficial do ofensor, que, inclusive, pode responder criminalmente por algum crime contra a honra. Pode, ainda, responder civilmente com pagamento de indenização a título de dano moral.

Apesar do grande acesso às tecnologias de comunicação, ele não tem vindo acompanhado de aumento da conscientização dos riscos e regras que existem no ambiente virtual. Regras que são semelhantes às que temos para boa convivência no mundo real.

Ao que parece, o impulso constante para que todos se posicionem publicamente sobre os mais diversos assuntos tem levado a posições extremadas e atrapalhado a reflexão.

Umberto Eco, celebrado autor italiano, destacou o que chamou de “drama da internet”: “As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que, anteriormente, falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel”.