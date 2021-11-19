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Investigação

Autor de postagem que expôs filho de Contarato presta depoimento à PF no ES

Nas redes sociais, Giovani Loureiro publicou uma foto do senador Fabiano Contarato com o filho na praia e disse que o senador tinha levado a criança ao local para "fazer marketing"
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

19 nov 2021 às 20:52

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 20:52

Alvo de investigação da Polícia Federal por publicar ofensas contra o senador Fabiano Contarato (Rede) e o filho dele, Gabriel, de 7 anos, o corretor de imóveis Giovani Loureiro prestou depoimento nesta sexta-feira (19) no Espírito Santo.
À Polícia Federal (PF), Loureiro confirmou ser o autor da postagem que dizia que o senador tinha levado o filho adotivo à praia para "fazer marketing". Ele alegou ter feito a publicação por discordar da postura política de Contarato, que é crítico do atual governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
De acordo com a PF, a conclusão da investigação vai ser apresentada na próxima semana.
Postagem no Facebook faz críticas e ataques a Contarato e expõe o filho do senador
Postagem no Facebook faz críticas e ataques a Contarato e expõe o filho do senador Crédito: Reprodução

POSTAGEM NAS REDES SOCIAIS

Na última segunda-feira (15), Loureiro postou no perfil pessoal do Facebook uma foto de Contarato com o filho Gabriel na Praia de Itapuã, em Vila Velha. 
Na publicação, o corretor de imóveis afirmava que o parlamentar tinha levado a criança ao local para "fazer marketing". E se referiu ao senador usando palavras como "lixo", "sem vergonha" e "infeliz". A publicação viralizou nas redes sociais e horas depois foi apagada.
Contarato tomou conhecimento e acionou a Polícia Federal. Ele registrou um boletim de ocorrência e disse que não iria tolerar "qualquer ato de agressão aos filhos e à família".
"Nada foi tão doloroso, porém, quanto ver seu ultraje gratuito contra o Gabriel, uma criança inocente de sete anos, que teve sua imagem exposta nas redes e foi menosprezado apenas por ser meu filho e, sobretudo, por ser fruto de uma adoção", declarou o senador, na ocasião, em nota à imprensa. 
Autor de postagem que expôs filho de Contarato presta depoimento à PF no ES

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Procurado pela reportagem, Giovani Loureiro não quis comentar sobre o assunto, e disse apenas que prestou depoimento à PF, confirmando "tudo o que já tinha dito antes à imprensa". 
Anteriormente, em entrevista para A Gazeta, Loureiro afirmou que estava arrependido pela postagem e que não teve intenção de criticar pessoalmente o senador, mas a postura política dele. 
Segundo o corretor, ele está insatisfeito com o mandato de Contarato, candidato que ele votou na última eleição. "Eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Realmente me arrependo, eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande assim", disse. "Aquela postagem foi sobre ele, única e exclusivamente como político, não tem nada a ver com a pessoa dele. Não tinha nada a ver com a criança, nada de cunho homofóbico", completou.

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