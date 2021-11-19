À Polícia Federal (PF), Loureiro confirmou ser o autor da postagem que dizia que o senador tinha levado o filho adotivo à praia para "fazer marketing". Ele alegou ter feito a publicação por discordar da postura política de Contarato, que é crítico do atual governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com a PF, a conclusão da investigação vai ser apresentada na próxima semana.

Postagem no Facebook faz críticas e ataques a Contarato e expõe o filho do senador Crédito: Reprodução

POSTAGEM NAS REDES SOCIAIS

Na última segunda-feira (15), Loureiro postou no perfil pessoal do Facebook uma foto de Contarato com o filho Gabriel na Praia de Itapuã, em Vila Velha.

Na publicação, o corretor de imóveis afirmava que o parlamentar tinha levado a criança ao local para "fazer marketing". E se referiu ao senador usando palavras como "lixo", "sem vergonha" e "infeliz". A publicação viralizou nas redes sociais e horas depois foi apagada.

"Nada foi tão doloroso, porém, quanto ver seu ultraje gratuito contra o Gabriel, uma criança inocente de sete anos, que teve sua imagem exposta nas redes e foi menosprezado apenas por ser meu filho e, sobretudo, por ser fruto de uma adoção", declarou o senador, na ocasião, em nota à imprensa.

Your browser does not support the audio element. Autor de postagem que expôs filho de Contarato presta depoimento à PF no ES

Procurado pela reportagem, Giovani Loureiro não quis comentar sobre o assunto, e disse apenas que prestou depoimento à PF, confirmando "tudo o que já tinha dito antes à imprensa".

A Gazeta, Anteriormente, em entrevista para Loureiro afirmou que estava arrependido pela postagem e que não teve intenção de criticar pessoalmente o senador, mas a postura política dele.