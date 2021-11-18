A Polícia Federal intimou o autor da postagem com ataques contra o senador Fabiano Contarato (Rede). A publicação também expõe a imagem do filho dele, de sete anos. O homem deverá depor nesta sexta-feira (19). Paralelamente, também foi feito um pedido ao Facebook para recuperar o conteúdo original, já que ele foi apagado.
Segundo a PF, o inquérito sobre o caso já foi aberto e o ofício enviado à rede social é uma formalidade. O objetivo é conseguir o maior número de informações possível. Porém, caso não seja possível recuperar o post de origem, há prints e testemunhas que podem embasar a investigação.
Na noite de segunda-feira (15), Contarato registrou boletim de ocorrência sobre o caso na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. A postagem trazia uma foto do senador e do filho na praia com um texto que o chamava de "infeliz" e "sem vergonha", ainda dizia que ele levou "o filho adotivo para fazer 'marketing'".
PF intima autor de post que expôs filho de Contarato e aciona Facebook
A foto foi tirada durante a manhã de segunda, quando o parlamentar levou a criança à praia de Itapoã, em Vila Velha.
Em nota à imprensa, Contarato classificou o tom da publicação como preconceituoso. "Uma postagem preconceituosa que me agredia e destilava inadmissível ódio contra meu pequeno Gabriel", diz.
"Não tolerarei qualquer ato de agressão aos meus filhos e à minha família. Não me intimidarão com esses ataques desprezíveis. Registrei um boletim de ocorrência na Polícia Federal, e providenciarei a responsabilização do autor desta agressão"
Já o autor da postagem, que se identifica como Giovani Loureiro, disse nesta quarta-feira (17) que se arrepende profundamente e pediria desculpas ao parlamentar.
Mesmo justificando que a publicação se restringia à conduta política do senador, é possível ver no texto que o autor cita o filho de Contarato e chama o momento de lazer da família de marketing. Sobre isso, Loureiro diz que foi infeliz e se arrepende. “Eu fui infeliz e realmente não deveria ter colocado”, diz. Sobre a publicação, afirma se arrepender.
“Eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Realmente me arrependo, eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande assim.”