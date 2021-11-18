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Foto na praia

PF intima autor de post que expôs filho de Contarato e aciona Facebook

O homem deve depor ainda nesta semana, segundo a Polícia Federal. Ele disse que se arrependeu da publicação. O post trazia texto com ofensas ao senador e expunha na foto o filho dele, de 7 anos.
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

18 nov 2021 às 14:03

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 14:03

Polícia Federal
Sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Federal intimou o autor da postagem com ataques contra o senador Fabiano Contarato (Rede). A publicação também expõe a imagem do filho dele, de sete anos. O homem deverá depor nesta sexta-feira (19). Paralelamente, também foi feito um pedido ao Facebook para recuperar o conteúdo original, já que ele foi apagado.
Segundo a PF, o inquérito sobre o caso já foi aberto e o ofício enviado à rede social é uma formalidade. O objetivo é conseguir o maior número de informações possível. Porém, caso não seja possível recuperar o post de origem, há prints e testemunhas que podem embasar a investigação.
Na noite de segunda-feira (15), Contarato registrou boletim de ocorrência sobre o caso na Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo. A postagem trazia uma foto do senador e do filho na praia com um texto que o chamava de "infeliz" e "sem vergonha", ainda dizia que ele levou "o filho adotivo para fazer 'marketing'".
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Postagem no Facebook faz críticas e ataques a Contarato e expõe o filho do senador
Postagem no Facebook faz críticas e ataques a Contarato e expõe o filho do senador Crédito: Reprodução
A foto foi tirada durante a manhã de segunda, quando o parlamentar levou a criança à praia de Itapoã, em Vila Velha.
Em nota à imprensa, Contarato classificou o tom da publicação como preconceituoso. "Uma postagem preconceituosa que me agredia e destilava inadmissível ódio contra meu pequeno Gabriel", diz.
"Não tolerarei qualquer ato de agressão aos meus filhos e à minha família. Não me intimidarão com esses ataques desprezíveis. Registrei um boletim de ocorrência na Polícia Federal, e providenciarei a responsabilização do autor desta agressão"
Fabiano Contarato - Senador
Já o autor da postagem, que se identifica como Giovani Loureiro, disse nesta quarta-feira (17) que se arrepende profundamente e pediria desculpas ao parlamentar.
Mesmo justificando que a publicação se restringia à conduta política do senador, é possível ver no texto que o autor cita o filho de Contarato e chama o momento de lazer da família de marketing. Sobre isso, Loureiro diz que foi infeliz e se arrepende. “Eu fui infeliz e realmente não deveria ter colocado”, diz. Sobre a publicação, afirma se arrepender.
“Eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Realmente me arrependo, eu não sabia que ia ter uma repercussão tão grande assim.”

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