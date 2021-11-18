Sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Polícia Federal intimou o autor da postagem com ataques contra o senador Fabiano Contarato (Rede) . A publicação também expõe a imagem do filho dele, de sete anos. O homem deverá depor nesta sexta-feira (19). Paralelamente, também foi feito um pedido ao Facebook para recuperar o conteúdo original, já que ele foi apagado.

Segundo a PF, o inquérito sobre o caso já foi aberto e o ofício enviado à rede social é uma formalidade. O objetivo é conseguir o maior número de informações possível. Porém, caso não seja possível recuperar o post de origem, há prints e testemunhas que podem embasar a investigação.

Your browser does not support the audio element. PF intima autor de post que expôs filho de Contarato e aciona Facebook

Postagem no Facebook faz críticas e ataques a Contarato e expõe o filho do senador Crédito: Reprodução

A foto foi tirada durante a manhã de segunda, quando o parlamentar levou a criança à praia de Itapoã, em Vila Velha

Em nota à imprensa, Contarato classificou o tom da publicação como preconceituoso. "Uma postagem preconceituosa que me agredia e destilava inadmissível ódio contra meu pequeno Gabriel", diz.

"Não tolerarei qualquer ato de agressão aos meus filhos e à minha família. Não me intimidarão com esses ataques desprezíveis. Registrei um boletim de ocorrência na Polícia Federal, e providenciarei a responsabilização do autor desta agressão" Fabiano Contarato - Senador

Mesmo justificando que a publicação se restringia à conduta política do senador, é possível ver no texto que o autor cita o filho de Contarato e chama o momento de lazer da família de marketing. Sobre isso, Loureiro diz que foi infeliz e se arrepende. “Eu fui infeliz e realmente não deveria ter colocado”, diz. Sobre a publicação, afirma se arrepender.