Na CPI da Covid, Contarato declama poema em homenagem às vítimas

Parem todos os relógios, desliguem o telefone,

Evitem o latido do cão com um osso suculento,

Silenciem os pianos e com tambores lentos

Tragam o caixão, deixem que o luto chore.

Deixem que os aviões voem em círculos altos

Riscando no céu a mensagem: Ele Está Morto

Ponham gravatas beges no pescoço dos pombos brancos do chão,

Deixem que os polícias de trânsito usem luvas pretas de algodão.

Ele era o meu Norte, o meu Sul, o meu Leste e Oeste,

A minha semana útil e o meu domingo inerte,

O meu meio-dia, a minha meia-noite, a minha canção, a minha fala,

Achei que o amor fosse para sempre: Eu estava errado.

As estrelas não são necessárias: retirem cada uma delas;

Empacotem a lua e façam o sol desmanchar;

Esvaziem o oceano e varram as florestas;

Pois nada no momento pode algum bem causar.