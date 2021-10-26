Flávio Bolsonaro afirma que CPI é o "maior atestado de idoneidade do governo"

À bancada, em pronunciamento, senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

"Essa CPI é o maior atestado de idoneidade do governo Bolsonaro. O maior escândalo que foi levantado aqui é de uma vacina que não foi comprada", afirmou em referência à vacina indiana Covaxin.

No entanto, o contrato de compra da imunização, intermediado pela Precisa Medicamentos, apenas foi rompido após o avanço das investigações da comissão que apontaram irregularidades no negócio.

Flávio afirmou que o Brasil se saiu bem no enfrentamento da pandemia, melhor do que "vários países do primeiro mundo". Repetiu argumento frequente de seu pai, que afirma que a política do "fique em casa", em defesa do distanciamento social, afetou negativamente a economia do país.

O senador também disse que o relatório da CPI é "totalmente político". Também disse que o documento tem um forte caráter de vingança, por ter chamado Renan Calheiros de "vagabundo" durante uma sessão do colegiado.