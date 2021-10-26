Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Flávio Bolsonaro afirma que CPI é o "maior atestado de idoneidade do governo"
Senado Federal

Flávio Bolsonaro afirma que CPI é o "maior atestado de idoneidade do governo"

O senador,  filho mais velho do presidente da República, afirmou que a CPI teve o objetivo de antecipar o debate eleitoral e que não conseguiu provar nenhuma irregularidade do governo

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 17:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2021 às 17:58
À bancada, em pronunciamento, senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).
À bancada, em pronunciamento, senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho mais velho do presidente da República, afirmou nesta terça-feira (26) que a CPI da Covid teve o objetivo de antecipar o debate eleitoral e que não conseguiu provar nenhuma irregularidade do governo.
"Essa CPI é o maior atestado de idoneidade do governo Bolsonaro. O maior escândalo que foi levantado aqui é de uma vacina que não foi comprada", afirmou em referência à vacina indiana Covaxin.
No entanto, o contrato de compra da imunização, intermediado pela Precisa Medicamentos, apenas foi rompido após o avanço das investigações da comissão que apontaram irregularidades no negócio.
Flávio afirmou que o Brasil se saiu bem no enfrentamento da pandemia, melhor do que "vários países do primeiro mundo". Repetiu argumento frequente de seu pai, que afirma que a política do "fique em casa", em defesa do distanciamento social, afetou negativamente a economia do país.
O senador também disse que o relatório da CPI é "totalmente político". Também disse que o documento tem um forte caráter de vingança, por ter chamado Renan Calheiros de "vagabundo" durante uma sessão do colegiado.
Também disse que seu pai não disseminou fake news ao associar a vacina contra a Covid-19 à Aids. Apenas leu uma reportagem publicada na imprensa.

Veja Também

Pacheco considera inclusão de Heinze no relatório da CPI um "excesso"

CPI aprova requerimento que prevê quebra de sigilo de Bolsonaro nas redes sociais

CPI da Covid pede indiciamento de 81; veja quem é quem e seus possíveis crimes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Flavio Bolsonaro Jair Bolsonaro Senado Federal CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Imigração Italiana em Buenos Aires, Guarapari
Evento gratuito celebra tradições da Itália nas montanhas de Guarapari
Imagem de destaque
'Nada trará meu filho de volta': como 10 minutos de bombardeio israelense destruíram famílias no Líbano
Imagem de destaque
A crise de combustível de aviação ameaça as férias de verão na Europa?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados