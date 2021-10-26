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Presidente do Senado

Pacheco considera inclusão de Heinze no relatório da CPI um "excesso"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também  informou em nota que não vai interferir nas decisões da CPI. "Nunca interferi e não interferirei"

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2021 às 16:31
Senador Luiz Carlos Heinze na CPI da Covid
Senador Luiz Carlos Heinze na Cpi Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negou que tivesse intercedido para a retirada do nome de Luis Carlos Heinze (PP-RS) do relatório final da CPI da Covid.
relator Renan Calheiros (MDB-AL) decidiu propor o indiciamento de Heinze por disseminação de fake news –tipificado como incitação ao crime.
Pacheco considerou um "excesso", mas informou em nota que não vai interferir nas decisões da CPI.
"Nunca interferi e não interferirei nos trabalhos da CPI", informou em nota.
"Mas, pelo que percebo, considero o indiciamento do Senador Heinze um excesso. Mas a decisão é da CPI". completou.

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