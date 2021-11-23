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Vídeo: carro pega fogo no bairro Mata da Praia, em Vitória

Imagens mostram um veículo em chamas na manhã desta terça-feira (23). Corpo de Bombeiros foi até o local e controlou o incêndio
Carla Tainara Luz

Carla Tainara Luz

Publicado em 

23 nov 2021 às 12:53

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:53

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (23) no bairro Mata da Praia, em Vitória. Vídeos e imagens encaminhados por leitores de A Gazeta mostram que carro, modelo Citroën C3, cor cinza, tem a parte da frente tomada pelo fogo. Pelas imagens é possível ver o momento em que o Corpo de Bombeiros chega ao local já com o automóvel coberto por muita fumaça. Confira abaixo:
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 8h para controlar o incêndio. Em nota, o órgão disse ainda que as chamas foram apagadas pouco tempo depois do chamado e que não houve registro de vítimas.
Os motivos do veículo ter pegado fogo não serão investigados, porque não houve pedido de perícia pelo proprietário do carro.

Carro pegou fogo na Mata da Praia

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