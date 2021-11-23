Vídeo: carro pega fogo no bairro Mata da Praia, em Vitória

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (23) no bairro Mata da Praia, em Vitória. Vídeos e imagens encaminhados por leitores de A Gazeta mostram que carro, modelo Citroën C3, cor cinza, tem a parte da frente tomada pelo fogo. Pelas imagens é possível ver o momento em que o Corpo de Bombeiros chega ao local já com o automóvel coberto por muita fumaça. Confira abaixo:
Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de 8h para controlar o incêndio. Em nota, o órgão disse ainda que as chamas foram apagadas pouco tempo depois do chamado e que não houve registro de vítimas.
Os motivos do veículo ter pegado fogo não serão investigados, porque não houve pedido de perícia pelo proprietário do carro.