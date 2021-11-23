ES tem 80% da população adulta totalmente imunizada contra a Covid-19

O Espírito Santo chegou à marca de 80% da população com mais de 18 anos imunizada com as duas doses da vacina - ou com a dose única - contra a Covid-19. A informação foi divulgada nesta terça-feira (23) pelo governador Renato Casagrande em seu perfil nas redes sociais.
Casagrande comemorou o percentual alcançado, afirmando que é uma marca que deve ser comemorada. O governador ressaltou, porém, que o objetivo é completar o esquema vacinal de todos os capixabas.
De acordo com o Painel Vacinação, da Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), já foram aplicadas 6.141.864 doses de vacinas contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 3.259.108 foram destinadas à primeira dose e 2.363.723 à segunda. Além disso, 114.860 doses únicas foram administradas e 404.173 capixabas receberam a dose de reforço.
Mais capixabas ainda devem receber a dose de reforço do imunizante nas próximas semanas. O Ministério da Saúde anunciou, no último dia 16, que o público entre 18 e 59 anos deve tomar a terceira dose contra Covid-19 para manter a efetividade da vacina contra os casos graves da doença. Aqui no Espírito Santo, segundo a Sesa, 158.246 pessoas nesta faixa etária estão aptas a receber a dose adicional ainda em novembro.
De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, há doses de vacinas suficientes para atender esse público. A coordenadora salientou, ainda, que a Sesa tem um cronograma de vacinação estabelecido até o dia 30 de março de 2022, para atingir a meta de vacinação de 1.679.404 pessoas nesta faixa-etária imunizadas. Para isso, no entanto, será necessário o recebimento de novas doses do Ministério da Saúde, conforme o andamento da Campanha de Imunização.