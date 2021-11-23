ES tem 80% da população adulta totalmente imunizada contra a Covid-19

Casagrande comemorou o percentual alcançado, afirmando que é uma marca que deve ser comemorada. O governador ressaltou, porém, que o objetivo é completar o esquema vacinal de todos os capixabas.

Alcançamos a marca de 80% da população capixaba adulta imunizada com as duas doses de vacina contra a COVID-19 ou dose única. Marca para se comemorar, porém, nosso objetivo é vacinar todos os capixabas, pois só assim poderemos vencer definitivamente essa batalha. Vacine-se!

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, há doses de vacinas suficientes para atender esse público. A coordenadora salientou, ainda, que a Sesa tem um cronograma de vacinação estabelecido até o dia 30 de março de 2022, para atingir a meta de vacinação de 1.679.404 pessoas nesta faixa-etária imunizadas. Para isso, no entanto, será necessário o recebimento de novas doses do Ministério da Saúde, conforme o andamento da Campanha de Imunização.