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Ação de imunização

Serra realiza "Mega Vacinação" contra a Covid-19 até sexta (26)

A faculdade Multivix, Shoping Montserrat e Unidades de Saúde estarão aplicando os imunizantes. Veja a divisão dos horários e o público-alvo
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

22 nov 2021 às 12:51

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:51

Covid: Boa Esperança vacina público a partir dos 18 anos
Município da Serra realiza "Mega Vacinação" até a próxima sexta-feira (26) Crédito: Pixabay
Prefeitura da Serra realiza, até a próxima sexta-feira (26), uma "Mega Vacinação" no município, com o intuito de fortalecer e sensibilizar a população sobre a importância de completar o esquema vacinal. A imunização teve início no último sábado (20).

DIVISÃO DOS HORÁRIOS

  • 8h às 16h: vacinação nas Unidades de Saúde da Serra;
  • 8h30 às 15h30: na faculdade Multivix, em Colina de Laranjeiras;
  • 9h às 17h: no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras (piso L3).
Os locais atendem tanto aqueles que realizaram o agendamento online, que ocorreu na última quinta-feira (18), quanto por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.

PÚBLICO-ALVO

  • Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
  • Primeira dose: público com 18 anos ou mais;
  • Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias;
  • Segunda dose da Coronavac: aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias;
  • Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias;
  • Dose de reforço: imunossuprimidos que receberam a última dose há 28 dias;
  • Dose de reforço: trabalhadores da saúde que tomaram a última dose há cinco meses;
  • Dose de reforço: idosos com 60 anos ou mais que receberam a última dose há três meses;
  • Dose de reforço: adultos entre 18 e 59 anos que tomaram a última dose há cinco meses.

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