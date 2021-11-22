Serra realiza "Mega Vacinação" contra a Covid-19 até sexta (26)

A Prefeitura da Serra realiza, até a próxima sexta-feira (26), uma "Mega Vacinação" no município, com o intuito de fortalecer e sensibilizar a população sobre a importância de completar o esquema vacinal. A imunização teve início no último sábado (20).
DIVISÃO DOS HORÁRIOS
- 8h às 16h: vacinação nas Unidades de Saúde da Serra;
- 8h30 às 15h30: na faculdade Multivix, em Colina de Laranjeiras;
- 9h às 17h: no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras (piso L3).
Os locais atendem tanto aqueles que realizaram o agendamento online, que ocorreu na última quinta-feira (18), quanto por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.
PÚBLICO-ALVO
- Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
- Primeira dose: público com 18 anos ou mais;
- Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias;
- Segunda dose da Coronavac: aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias;
- Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias;
- Dose de reforço: imunossuprimidos que receberam a última dose há 28 dias;
- Dose de reforço: trabalhadores da saúde que tomaram a última dose há cinco meses;
- Dose de reforço: idosos com 60 anos ou mais que receberam a última dose há três meses;
- Dose de reforço: adultos entre 18 e 59 anos que tomaram a última dose há cinco meses.