224 mil idosos no ES devem tomar terceira dose da vacina até 30 de novembro

Mais de 224 mil idosos estão aptos a receber a dose de reforço no ES. Crédito: Fernando Madeira

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, o Estado tem doses de vacina suficiente para atender este público.

“Temos em nosso estado 562.285 idosos. Deste público, 338.134 já foram vacinados com dose de reforço. Agora a nossa meta é vacinar todos os demais até o dia 30 de novembro, garantindo uma proteção mais eficiente contra a Covid-19 para as pessoas acima de 18 anos”, reiterou.

MUDANÇA NO INTERVALO

No Espírito Santo, o Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernades, anunciou que a dose de reforço em idosos deve ser tomada após três meses da segunda dose — e não após cinco meses, como nos demais adultos. A declaração foi dada na última quarta-feira (17), em coletiva de imprensa.

“O Espírito Santo já procedeu redução, inclusive antes do Ministério da Saúde, para quatro meses e, agora vamos reduzir para 90 dias. Ao cruzar os dados, identificamos que, entre aqueles que receberam as duas doses, a redução do óbito na população não idosa é muito radical. Somente 4% de óbitos ocorreram com população com menos de 60 anos, entre os que tomaram duas doses, enquanto que 96% dos óbitos ocorreram entre pessoas idosas, no percentual pequeno que temos de idosos que tomaram apenas duas doses”, destacou Nésio.

TERCEIRA DOSE PODE SER COM VACINA DIFERENTE

Para aplicar a dose de reforço, a Sesa adotou tanto o sistema de vacinação homólogo quanto o heterólogo. “O sistema homólogo é aquele em que a terceira dose é realizada com a vacina do mesmo laboratório que a pessoa tomou as duas primeiras. Por exemplo, quando a pessoa foi vacinada com a Pfizer e, na dose de reforço, também recebeu a Pfizer”, explica Danielle Grillo.

O sistema heterólogo, no entanto, é quando há um cruzamento de vacinas. Neste caso, a pessoa que recebeu imunizantes Coronavac ou Astrazeneca, por exemplo, pode receber uma terceira dose de um laboratório diferente.

“A dose de reforço pode ser dada com a Pfizer, que tem a tecnologia de RNA Mensageiros, ou com a AstraZeneca e a Janssen, que são vacinas de vetor viral. Cabe salientar que os dois sistemas são seguros, autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e recomendados pelo Ministério da Saúde. Não há porque recusar a vacina de reforço, caso ela seja diferente das duas doses anteriores que foram tomadas. O mais importante é ter imunidade eficaz contra os casos graves da covid-19”, finaliza.

Quem tomou 1ª e 2ª dose de Coronavac pode tomar 3ª dose de Pfizer , preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca ;

pode tomar 3ª dose de , preferencialmente, ; Quem tomou 1ª e 2ª dose de Pfizer pode tomar 3ª dose de Pfizer , preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca ;

pode tomar 3ª dose de , preferencialmente, ; Quem tomou 1ª e 2ª dose AstraZeneca pode tomar 3ª dose de Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca;



MEGA VACINAÇÃO NO SÁBADO (20)

Com objetivo de aumentar o número de capixabas com o esquema vacinal completo e reforçar a importância da dose de reforço em todas as pessoas acima de 18 anos, a Secretaria Estadual de Saúde realiza neste sábado (20) a campanha “Mega Vacinação” nos 78 municípios do Espírito Santo.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, destaca que o Estado tem vacinas suficientes tanto para atender quem está com o esquema vacinal incompleto quanto quem precisa da dose de reforço.