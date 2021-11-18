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Ministério da Saúde

Brasil recebe 1 milhão de doses da vacina Janssen

A carga é parte do total de 38 milhões de doses encomendadas pelo órgão até o fim de 2021. Nos próximos dias, estados e Distrito Federal receberão as remessas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 nov 2021 às 17:41

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:41

RIO DE JANEIRO, RJ, 02.03.2021 - CORONAVÃRUS-VACINA - Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa e logomarca em tela de fundo. (Foto: Kevin David/A7 Press/Folhapress)
A programação é que seja feita a entrega de 7,8 milhões em novembro e 28,4 milhões em dezembro. Em junho, o Brasil recebeu 1,5 milhão de vacinas. Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
O Ministério da Saúde anunciou a chegada de mais 1 milhão de doses da farmacêutica estadunidense Janssen contra a Covid-19. O volume é parte do total de 38 milhões de vacinas encomendadas pelo órgão até o fim de 2021. Nos próximos dias, estados e Distrito Federal receberão as remessas.
A programação é que seja feita a entrega de 7,8 milhões em novembro e 28,4 milhões em dezembro. Em junho, o Brasil recebeu 1,5 milhão de vacinas. Após doação feita pelos Estados Unidos, o total recebido chega a mais 3 milhões de doses do laboratório.
O ministério informou que foram aplicadas, até o momento, 297,1 milhões de doses contra a covid-19. Mais de 157 milhões de pessoas receberam a primeira dose, o que representa, segundo o órgão, 90% do público-alvo da campanha. Outros 127,9 milhões já completaram o esquema vacinal com duas doses, o equivalente a 72,3% da população a ser atingida.
Para 2022, o governo federal prevê a utilização de 350 milhões de doses.

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