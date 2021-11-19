Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entenda

Terceira dose contra Covid no ES: quem pode tomar, quando e qual vacina

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo publicou as regras que vão servir para a aplicação do reforço vacinal em adultos. Veja como será o esquema de aplicação no Estado
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

19 nov 2021 às 09:52

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 09:52

Após iniciar a aplicação de uma terceira dose da vacina contra o coronavírus em setembro deste ano em idosos e imunossuprimidos, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) publicou nesta sexta-feira (19) as regras que vão servir para a aplicação do reforço vacinal em pessoas com mais de 18 anos. O mesmo documento reduz para três meses o tempo de intervalo entre a D2 e a D3 em pessoas com mais de 60 anos, que terão prioridade na aplicação.
Veja abaixo como vai funcionar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19:

QUEM VAI RECEBER A TERCEIRA DOSE

A terceira dose já é aplicada desde setembro em pessoas com mais de 60 anos e naquelas que são imunossuprimidas, como pacientes com câncer. Porém uma decisão do Ministério da Saúde neste mês determinou que ela também fosse aplicada em todas as pessoas com mais de 18 anos, ou seja, todos os adultos devem tomar a dose de reforço.

QUANDO POSSO TOMAR A TERCEIRA DOSE

  • Adultos de 18 a 59 anos: após 5 meses da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado.
  • Com 60 anos ou mais (idosos): após 3 meses da aplicação da segunda dose (D2),  independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado.
  • Trabalhadores da Saúde: após 5 meses da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado.
  • Imunossuprimidos: após 28 dias da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado.

Veja Também

Brasil recebe 1 milhão de doses da vacina Janssen

Áustria impõe lockdown total por avanço da Covid e quer vacinação obrigatória

QUAL VACINA SERÁ USADA NA DOSE DE REFORÇO?

A preferência é pela aplicação do imunizante de plataforma RNA mensageiro. No Brasil, a única disponível é a vacina da Pfizer. Alternativamente, podem ser aplicadas também as doses da Janssen ou da Astrazeneca.
Essa ordem de prioridade independe de qual vacina a pessoa tenha tomado nas duas primeiras doses. Resumindo:
  • Quem tomou 1ª e 2ª doses de Coronavac pode tomar 3ª dose de Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca;
  • Quem tomou 1ª e 2ª doses de Pfizer pode tomar 3ª dose de Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca;
  • Quem tomou 1ª e 2ª doses AstraZeneca pode tomar 3ª dose de Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca;

E QUEM TOMOU A DOSE ÚNICA DA JANSSEN?

Quem tomou apenas uma dose da vacina da Janssen terá que tomar a segunda dose pelo menos dois meses após a primeira, com a mesma vacina Janssen.
Cinco meses depois da segunda dose, deverá tomar o a terceira dose de reforço, que seguirá a ordem de preferência das demais vacinas (Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca)
Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, não há estoque de vacinas da Janssen no Estado atualmente. O programa aguarda o envio de novas doses do imunizante, assim como as normatizações técnicas sobre as mudanças do esquema deste imunizante no país.

Veja Também

Tomei a vacina da Janssen. E agora? Entenda como vai ser a dose de reforço

Alemanha recomenda 3ª dose para todos os adultos em meio a 4ª onda de Covid

QUAL SERÁ A ORDEM DE VACINAÇÃO DA TERCEIRA DOSE?

Como público mais vulnerável, os idosos terão prioridade na aplicação da dose de reforço. A Secretaria de Saúde recomenda aos municípios que eles tenham acesso por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento.
Já para o público com mais de 18 anos, a recomendação da Sesa é de que seja feito agendamento. Não há ordem específica de idade, por exemplo. Será necessário, porém, que tenha havido um intervalo de cinco meses desde a segunda dose.

POR QUE É IMPORTANTE TOMAR A TERCEIRA DOSE?

Especialistas e autoridades em saúde de todo o mundo defendem a aplicação de mais uma dose da vacina contra a Covid-19 para reduzir ainda mais a possibilidade de infecção pelo coronavírus em pessoas já vacinadas. Também há evidências de que a proteção induzida pelas vacinas cai ao longo do tempo, principalmente em grupos mais vulneráveis.

Veja Também

Conheça as duas cidades que têm a menor taxa de vacinação no ES

“Derrotamos o negacionismo, mas ele resiste”, admite secretário de Saúde

Vacina em dia vai reduzir os riscos nas festas de fim de ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados