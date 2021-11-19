Terceira dose contra Covid no ES: quem pode tomar, quando e qual vacina

Veja abaixo como vai funcionar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19:

QUEM VAI RECEBER A TERCEIRA DOSE

A terceira dose já é aplicada desde setembro em pessoas com mais de 60 anos e naquelas que são imunossuprimidas, como pacientes com câncer. Porém uma decisão do Ministério da Saúde neste mês determinou que ela também fosse aplicada em todas as pessoas com mais de 18 anos, ou seja, todos os adultos devem tomar a dose de reforço.

QUANDO POSSO TOMAR A TERCEIRA DOSE

Adultos de 18 a 59 anos: após 5 meses da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado.

após 5 meses da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado. Com 60 anos ou mais (idosos): após 3 meses da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado.

após 3 meses da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado. Trabalhadores da Saúde: após 5 meses da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado.

após 5 meses da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado. Imunossuprimidos: após 28 dias da aplicação da segunda dose (D2), independentemente da vacina que a pessoa tenha tomado.

QUAL VACINA SERÁ USADA NA DOSE DE REFORÇO?

A preferência é pela aplicação do imunizante de plataforma RNA mensageiro. No Brasil, a única disponível é a vacina da Pfizer. Alternativamente, podem ser aplicadas também as doses da Janssen ou da Astrazeneca.

Essa ordem de prioridade independe de qual vacina a pessoa tenha tomado nas duas primeiras doses. Resumindo:

Quem tomou 1ª e 2ª doses de Coronavac pode tomar 3ª dose de Pfizer , preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca ;

pode tomar 3ª dose de , preferencialmente, ; Quem tomou 1ª e 2ª doses de Pfizer pode tomar 3ª dose de Pfizer , preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca ;

pode tomar 3ª dose de , preferencialmente, ; Quem tomou 1ª e 2ª doses AstraZeneca pode tomar 3ª dose de Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca;



E QUEM TOMOU A DOSE ÚNICA DA JANSSEN?

Quem tomou apenas uma dose da vacina da Janssen terá que tomar a segunda dose pelo menos dois meses após a primeira, com a mesma vacina Janssen.

Cinco meses depois da segunda dose, deverá tomar o a terceira dose de reforço, que seguirá a ordem de preferência das demais vacinas (Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca)

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, não há estoque de vacinas da Janssen no Estado atualmente. O programa aguarda o envio de novas doses do imunizante, assim como as normatizações técnicas sobre as mudanças do esquema deste imunizante no país.

QUAL SERÁ A ORDEM DE VACINAÇÃO DA TERCEIRA DOSE?

Como público mais vulnerável, os idosos terão prioridade na aplicação da dose de reforço. A Secretaria de Saúde recomenda aos municípios que eles tenham acesso por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento.

Já para o público com mais de 18 anos, a recomendação da Sesa é de que seja feito agendamento. Não há ordem específica de idade, por exemplo. Será necessário, porém, que tenha havido um intervalo de cinco meses desde a segunda dose.

POR QUE É IMPORTANTE TOMAR A TERCEIRA DOSE?