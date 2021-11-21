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Covid-19

104 mil pessoas aguardam chegada da vacina Janssen no ES para segunda dose

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), não há estoque de vacinas da Janssen no Estado atualmente. O programa aguarda o envio de novas doses do imunizante para o Espírito Santo
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

21 nov 2021 às 11:51

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 11:51

RIO DE JANEIRO, RJ, 02.03.2021 - CORONAVÃRUS-VACINA - Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa e logomarca em tela de fundo. (Foto: Kevin David/A7 Press/Folhapress)
Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa e logomarca em tela de fund Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
No Espírito Santo, 104.932 aguardam a chegada do imunizante da Janssen para completar o esquema vacinal, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informados pela coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, nesta sexta-feira (19).
Na última terça-feira (16) o Ministério da Saúde anunciou que as pessoas que tomaram a vacina da Janssen, aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a aplicação em dose única, precisarão receber uma segunda dose do imunizante da farmacêutica Johnson & Johnson. A pasta recomendou ainda que a aplicação da segunda dose seja feita dois meses após a primeira.
Segundo Danielle Grillo, não há estoque de vacinas da Janssen no Estado atualmente. O programa aguarda o envio de novas doses do imunizante para o Espírito Santo, assim como as normatizações técnicas sobre as mudanças do esquema.
Na quinta-feira (18), mais 1 milhão de doses da Janssen chegaram ao país. A remessa será distribuída para estados e Distrito Federal "nos próximos dias", segundo o Ministério da Saúde.
"Assim que recebermos doses de Janssen, esse público vai ser priorizado, mas temos que aguardar as informações do Ministério da Saúde para isso", disse a coordenadora da Sesa. 

ESQUEMA VACINAL DA JANSSEN

Quem tomou apenas uma dose da vacina da Janssen terá que tomar a segunda dose pelo menos dois meses após a primeira, com a mesma vacina Janssen.
Cinco meses depois da segunda dose (D2), deverá tomar a terceira dose de reforço (D3) com Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca.

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