104 mil pessoas aguardam chegada da vacina Janssen no ES para segunda dose

Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa e logomarca em tela de fund Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress

Janssen para completar o esquema vacinal, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde ( No Espírito Santo , 104.932 aguardam a chegada do imunizante dapara completar o esquema vacinal, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) informados pela coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, nesta sexta-feira (19).

Segundo Danielle Grillo, não há estoque de vacinas da Janssen no Estado atualmente. O programa aguarda o envio de novas doses do imunizante para o Espírito Santo, assim como as normatizações técnicas sobre as mudanças do esquema.

"Assim que recebermos doses de Janssen, esse público vai ser priorizado, mas temos que aguardar as informações do Ministério da Saúde para isso", disse a coordenadora da Sesa.

ESQUEMA VACINAL DA JANSSEN

Quem tomou apenas uma dose da vacina da Janssen terá que tomar a segunda dose pelo menos dois meses após a primeira, com a mesma vacina Janssen.