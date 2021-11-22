Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
1ª dose, 2ª dose e dose de reforço

Covid-19: Vitória segue ação de vacinação sem necessidade de agendamento

A imunização começa nesta segunda-feira (22) e segue até a sexta-feira (26), das 8h às 15h, no Maanaim Vitória. Confira a distribuição dos imunizantes
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

22 nov 2021 às 07:45

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 07:45

Vacinação contra Covid-19 na Serra
Vitória realiza ação de vacinação contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (22) Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
Prefeitura de Vitória segue a ação de vacinação no município, com o objetivo garantir a imunização da população e evitar a proliferação do vírus da Covid-19.
Portanto, o Maanaim Vitória realiza a aplicação das vacinas contra o coronavírus a partir desta segunda-feira (22), das 8h às 15h. A ação segue até a sexta-feira (26), e não há necessidade de agendamento. Ao todo, serão 1.000 vagas diárias.

DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES

  • Primeira dose: adolescentes entre 12 e 17 anos;
  • Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais;
  • Segunda dose da Pfizer: voltada àqueles que receberam a primeira dose até dia 2 de outubro;
  • Segunda dose da Coronavac: destinada às pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
  • Segunda dose da AstraZeneca: voltada àqueles que receberam a primeira dose até o dia 2 de outubro;
  • Dose de reforço: pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a segunda dose até o dia 30 de junho;
  • Dose de reforço: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 30 de agosto.

Veja Também

Saúde negocia 220 milhões de doses de vacinas contra a Covid para reforço em 2022

104 mil pessoas aguardam chegada da vacina Janssen no ES para segunda dose

Em contramão de Bolsonaro, Queiroga liga onda de Covid à falta de vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Vacina Covid-19 Campanha de vacinação Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados