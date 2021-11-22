Covid-19: Vitória segue ação de vacinação sem necessidade de agendamento

A Prefeitura de Vitória segue a ação de vacinação no município, com o objetivo garantir a imunização da população e evitar a proliferação do vírus da Covid-19.
Portanto, o Maanaim Vitória realiza a aplicação das vacinas contra o coronavírus a partir desta segunda-feira (22), das 8h às 15h. A ação segue até a sexta-feira (26), e não há necessidade de agendamento. Ao todo, serão 1.000 vagas diárias.
DISTRIBUIÇÃO DAS DOSES
- Primeira dose: adolescentes entre 12 e 17 anos;
- Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais;
- Segunda dose da Pfizer: voltada àqueles que receberam a primeira dose até dia 2 de outubro;
- Segunda dose da Coronavac: destinada às pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
- Segunda dose da AstraZeneca: voltada àqueles que receberam a primeira dose até o dia 2 de outubro;
- Dose de reforço: pessoas de 18 a 59 anos que tomaram a segunda dose até o dia 30 de junho;
- Dose de reforço: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 30 de agosto.