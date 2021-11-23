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Linhares faz mutirão de vacinação contra a Covid nesta terça (23)

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF. Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2021 às 07:43

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 07:43

Aplicadoras de vacina preparam dose
Aplicadoras de vacina preparam dose Crédito: Felipe Tozatto/Secom
Linhares realiza um mutirão de vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira (23) para aplicar, principalmente, a dose de reforço em pessoas a partir de 18 anos e até 59 anos que tenham cinco meses desde a D2. O atendimento ocorre das 8h às 20h em postos instalados nos ginásios poliesportivos dos bairros Interlagos II, Nova Esperança e Conceição. O município iniciou a vacinação da dose de reforço na última semana em unidades de saúde localizadas no interior do município.
Há também disponível 31 salas de vacinação das Unidades de Saúde, na sede e no interior. A aplicação acontece das 7h30 às 16h, para a aplicação da vacina contra o novo coronavírus. São oferecidas ainda as demais opções de dose: além do reforço, a D1 e a D2.
Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF. Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. A recomendação dada pela Secretaria de Saúde do município é que as pessoas procurem as unidades do bairro onde moram. Caso tenha dificuldade, por conta do horário, a sugestão é aproveitar onde há o atendimento com horário estendido.
Além dos postos nos ginásios, as unidades de saúde dos bairros Planalto, Interlagos (Caic) e Bebedouro, nas segundas, terças e quartas, aplicam vacina contra a Covid-19 até as 20h.

QUEM DEVE TOMAR A D3

Devem tomar a dose de reforço (D3) pessoas acima de 18 anos até 59 anos que tenham recebido a segunda dose há cinco meses, pessoas acima de 60 anos imunizadas com a segunda dose há três meses, além de profissionais de saúde e pacientes imunossuprimidos.

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