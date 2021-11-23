Linhares faz mutirão de vacinação contra a Covid nesta terça (23)

Aplicadoras de vacina preparam dose Crédito: Felipe Tozatto/Secom

Há também disponível 31 salas de vacinação das Unidades de Saúde, na sede e no interior. A aplicação acontece das 7h30 às 16h, para a aplicação da vacina contra o novo coronavírus. São oferecidas ainda as demais opções de dose: além do reforço, a D1 e a D2.

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF. Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. A recomendação dada pela Secretaria de Saúde do município é que as pessoas procurem as unidades do bairro onde moram. Caso tenha dificuldade, por conta do horário, a sugestão é aproveitar onde há o atendimento com horário estendido.

Além dos postos nos ginásios, as unidades de saúde dos bairros Planalto, Interlagos (Caic) e Bebedouro, nas segundas, terças e quartas, aplicam vacina contra a Covid-19 até as 20h.

QUEM DEVE TOMAR A D3