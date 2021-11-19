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Covid: Linhares inicia vacinação de dose de reforço nesta sexta (19)

Aplicações começam no interior e, na próxima semana, devem ter continuidade em bairros do município. Confira os locais para se vacinar
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 nov 2021 às 08:17

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 08:17

Equipe prepara seringa para vacinação contra a Covid-19
Equipe prepara seringa para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Secom/Felipe Tozatto
Começa nesta sexta-feira (19) a aplicação da dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 na população acima de 18 e abaixo de 60 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O início será nas salas de vacinação do interior do município, com atendimento das 7h30 às 16h. Nas unidades de saúde dos bairros, a previsão é que as vacinas sejam aplicadas a partir de terça-feira (23).
De acordo com a Prefeitura de Linhares, o início no interior acontece por conta do quantitativo de doses disponíveis e questões de logística. O secretário municipal de Saúde, Saulo Meirelles, explica que a quantidade de vacinas que o município dispõe já permite essa nova fase de vacinação. Ele reforça a necessidade de se manter os cuidados.
“É uma satisfação muito grande poder oferecer a dose de reforço da Covid-19 para mais pessoas em nosso município. Sempre lembramos que ainda não há tratamento precoce contra o coronavírus, e a vacina é o meio de prevenir a forma mais grave da doença. Então, é primordial que as pessoas procurem as unidades para receber a vacina”, disse.

Confira as unidades de saúde que vão vacinar no interior de Linhares:

Rio Quartel, Baixo Quartel, Perobas, Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga, Farias, Guaxe, Bagueira, Humaitá, Japira e São Rafael.

As demais unidades com salas de vacina na cidade, onde a aplicação começa na próxima semana:

Aviso, Araçá, Interlagos I, Interlagos II, CAIC, Shell, BNH, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, São José, Linhares V, Nova Esperança, Planalto, Santa Cruz, Canivete, Conceição, Três Barras, Centro, Bebedouro e Residencial Rio Doce.
A Secretaria de Saúde alerta para a continuidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias, mesmo com o avanço da vacinação no município. Devem ser mantidas as medidas de prevenção como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos.

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