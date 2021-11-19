Covid: Linhares inicia vacinação de dose de reforço nesta sexta (19)

Equipe prepara seringa para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Secom/Felipe Tozatto

Começa nesta sexta-feira (19) a aplicação da dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 na população acima de 18 e abaixo de 60 anos em Linhares , no Norte do Espírito Santo . O início será nas salas de vacinação do interior do município, com atendimento das 7h30 às 16h. Nas unidades de saúde dos bairros, a previsão é que as vacinas sejam aplicadas a partir de terça-feira (23).

De acordo com a Prefeitura de Linhares, o início no interior acontece por conta do quantitativo de doses disponíveis e questões de logística. O secretário municipal de Saúde, Saulo Meirelles, explica que a quantidade de vacinas que o município dispõe já permite essa nova fase de vacinação. Ele reforça a necessidade de se manter os cuidados.

“É uma satisfação muito grande poder oferecer a dose de reforço da Covid-19 para mais pessoas em nosso município. Sempre lembramos que ainda não há tratamento precoce contra o coronavírus, e a vacina é o meio de prevenir a forma mais grave da doença. Então, é primordial que as pessoas procurem as unidades para receber a vacina”, disse.

Confira as unidades de saúde que vão vacinar no interior de Linhares:

Rio Quartel, Baixo Quartel, Perobas, Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga, Farias, Guaxe, Bagueira, Humaitá, Japira e São Rafael.

As demais unidades com salas de vacina na cidade, onde a aplicação começa na próxima semana:

Aviso, Araçá, Interlagos I, Interlagos II, CAIC, Shell, BNH, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, São José, Linhares V, Nova Esperança, Planalto, Santa Cruz, Canivete, Conceição, Três Barras, Centro, Bebedouro e Residencial Rio Doce.