Covid: Linhares inicia vacinação de dose de reforço nesta sexta (19)

Começa nesta sexta-feira (19) a aplicação da dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 na população acima de 18 e abaixo de 60 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O início será nas salas de vacinação do interior do município, com atendimento das 7h30 às 16h. Nas unidades de saúde dos bairros, a previsão é que as vacinas sejam aplicadas a partir de terça-feira (23).
De acordo com a Prefeitura de Linhares, o início no interior acontece por conta do quantitativo de doses disponíveis e questões de logística. O secretário municipal de Saúde, Saulo Meirelles, explica que a quantidade de vacinas que o município dispõe já permite essa nova fase de vacinação. Ele reforça a necessidade de se manter os cuidados.
“É uma satisfação muito grande poder oferecer a dose de reforço da Covid-19 para mais pessoas em nosso município. Sempre lembramos que ainda não há tratamento precoce contra o coronavírus, e a vacina é o meio de prevenir a forma mais grave da doença. Então, é primordial que as pessoas procurem as unidades para receber a vacina”, disse.
Confira as unidades de saúde que vão vacinar no interior de Linhares:
Rio Quartel, Baixo Quartel, Perobas, Regência, Povoação, Pontal do Ipiranga, Farias, Guaxe, Bagueira, Humaitá, Japira e São Rafael.
As demais unidades com salas de vacina na cidade, onde a aplicação começa na próxima semana:
Aviso, Araçá, Interlagos I, Interlagos II, CAIC, Shell, BNH, Lagoa do Meio, Jardim Laguna, São José, Linhares V, Nova Esperança, Planalto, Santa Cruz, Canivete, Conceição, Três Barras, Centro, Bebedouro e Residencial Rio Doce.
A Secretaria de Saúde alerta para a continuidade dos cuidados recomendados pelas autoridades sanitárias, mesmo com o avanço da vacinação no município. Devem ser mantidas as medidas de prevenção como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos.