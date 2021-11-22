Prefeitura de Linhares abre 40 vagas para guarda-vidas

Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. A oferta é de 40 vagas e os selecionados vão atuar durante o verão nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Os contratos terão a duração de 6 de dezembro de 2021 a 6 de março de 2022.

A remuneração é de R$ 1.345,50 e tíquete alimentação no valor de R$ 435, pago em dinheiro no contracheque na folha de pagamento, além de vale-transporte. A carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala.

Podem participar os candidatos que tenham o nível fundamental e Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV) promovido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.

Prefeitura de Linhares contrata profissionais para o verão Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de dezembro, das 9 às 17 horas, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que fica na Avenida João Francisco Calmon, 1.605, no Centro.

Para se inscrever, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade ou outro documento oficial com foto; CPF; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho; número de inscrição do PIS/PASEP; Certificado de Reservista; Certidão de Nascimento ou Casamento; comprovante de residência atualizado; conta corrente para pagamento de salário e certificado de conclusão do curso de Formação de Guarda-Vidas.