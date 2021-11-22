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Verão

Prefeitura de Linhares abre 40 vagas para guarda-vidas

Selecionados vão atuar durante o verão nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação  de 6 de dezembro a 6 de março; contratos serão temporários

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 nov 2021 às 13:13
Prefeitura de Linhares está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. A oferta é de 40 vagas e os selecionados vão atuar durante o verão nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação. Os contratos terão a duração de 6 de dezembro de 2021 a 6 de março de 2022.
A remuneração é de R$ 1.345,50 e tíquete alimentação no valor de R$ 435, pago em dinheiro no contracheque na folha de pagamento, além de vale-transporte. A carga horária é de 40 horas semanais em regime de escala.
Podem participar os candidatos que tenham o nível fundamental e Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV) promovido pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo.
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Prefeitura de Linhares  contrata profissionais para o verão Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de dezembro, das 9 às 17 horas, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que fica na Avenida João Francisco Calmon, 1.605, no Centro.
Para se inscrever, o candidato deve apresentar Carteira de Identidade ou outro documento oficial com foto; CPF; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho; número de inscrição do PIS/PASEP; Certificado de Reservista; Certidão de Nascimento ou Casamento; comprovante de residência atualizado; conta corrente para pagamento de salário e certificado de conclusão do curso de Formação de Guarda-Vidas.
A seleção dos candidatos será feita em uma etapa, de caráter eliminatório, que visa à verificação dos documentos exigidos.

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