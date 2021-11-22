Mais de 11 mil vagas em 150 concursos e seleções; salários de até R$ 33 mil

Pelo menos 11.553 vagas estão abertas em 150 concursos públicos e processos seletivos simplificados a partir desta segunda-feira (22). As oportunidades estão distribuídas por todo o país e são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, em cargos temporários e efetivos.
A maior remuneração é oferecida no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Os aprovados vão receber salário de R$ 33,6 mil. São duas vagas para subprocurador e os interessados podem se inscrever de 25 de novembro a 7 de janeiro.
No Espírito Santo, as prefeituras de Anchieta, Vitória, Guarapari, Ibitirama, Jerônimo Monteiro e Santa Leopoldina lançaram editais para a contratação de temporários.
O governo do Estado oferece 14 vagas para o concurso de consultor do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 9.653,06. O prazo de inscrição vai até 9 de dezembro.