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Em todo o país

Mais de 11 mil vagas em 150 concursos e seleções; salários de até R$ 33 mil

No Espírito Santo, as prefeituras de Anchieta, Vitória, Guarapari, Ibitirama, Jerônimo Monteiro e Santa Leopoldina abriram processo seletivo para temporários

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 06:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 nov 2021 às 06:22
Pelo menos 11.553 vagas estão abertas em 150 concursos públicos e processos seletivos simplificados a partir desta segunda-feira (22). As oportunidades estão distribuídas por todo o país e são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade, em cargos temporários e efetivos.
A maior remuneração é oferecida no Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Os aprovados vão receber  salário de R$ 33,6 mil. São duas vagas para subprocurador e os interessados podem se inscrever de 25 de novembro a 7 de janeiro.
No Espírito Santo, as prefeituras de Anchieta, Vitória, Guarapari, Ibitirama, Jerônimo Monteiro e Santa Leopoldina lançaram editais para a contratação de temporários.
O governo do Estado oferece 14 vagas para o concurso de consultor do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda (Sefaz). Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 9.653,06. O prazo de inscrição vai até 9 de dezembro.
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Pixabay

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