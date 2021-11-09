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Níveis médio e superior

Sedu prepara concurso para professores e agente educacional para 2022

Contratação de profissionais está previsto no orçamento estadual; comissão foi formada para coordenar e promover o processo seletivo

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 15:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 nov 2021 às 15:49
Predio da Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo.
Predio da Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/ Sedu
A Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público para professores, pedagogos e agentes de suporte educacional em 2022. Nesta terça-feira (9), foi dado o primeiro passo para a elaboração do certame, que foi a definição da  comissão organizadora.
O grupo conta com 12 pessoas, entre servidores e representantes sindicais das categorias, e será responsável por coordenar, acompanhar, promover a realização do certame, além de escolher a empresa que vai elaborar os testes.
O total de vagas ainda não foi divulgado pela pasta. A Sedu informou que detalhes sobre o processo seletivo estarão no edital. O governo estadual tem 18 concursos previstos no orçamento estadual para o ano que vem, entre eles o da Sedu.
O último certame da secretaria foi realizado em 2018. Ao todo, foram 1.025 vagas para as carreiras do magistério. A seleção, na época foi organizada pela Fundação Carlos Chagas. Conforme o edital a remuneração dos professores variava de R$ 1.985,55 a R$ 3.554,92. Os candidatos fizeram provas objetivas e de títulos. O requisito para ocupar os cargos de professo e pedagogo é ter licenciatura plena.
Já os agentes devem ter o ensino médio. A remuneração para esta categoria gira em torno de R$ 1,8 mil.

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