Sedu prepara concurso para professores e agente educacional para 2022

A Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir concurso público para professores, pedagogos e agentes de suporte educacional em 2022. Nesta terça-feira (9), foi dado o primeiro passo para a elaboração do certame, que foi a definição da comissão organizadora.
O grupo conta com 12 pessoas, entre servidores e representantes sindicais das categorias, e será responsável por coordenar, acompanhar, promover a realização do certame, além de escolher a empresa que vai elaborar os testes.
O total de vagas ainda não foi divulgado pela pasta. A Sedu informou que detalhes sobre o processo seletivo estarão no edital. O governo estadual tem 18 concursos previstos no orçamento estadual para o ano que vem, entre eles o da Sedu.
O último certame da secretaria foi realizado em 2018. Ao todo, foram 1.025 vagas para as carreiras do magistério. A seleção, na época foi organizada pela Fundação Carlos Chagas. Conforme o edital a remuneração dos professores variava de R$ 1.985,55 a R$ 3.554,92. Os candidatos fizeram provas objetivas e de títulos. O requisito para ocupar os cargos de professo e pedagogo é ter licenciatura plena.
Já os agentes devem ter o ensino médio. A remuneração para esta categoria gira em torno de R$ 1,8 mil.