Sedu prepara concurso para professores e agente educacional para 2022

O grupo conta com 12 pessoas, entre servidores e representantes sindicais das categorias, e será responsável por coordenar, acompanhar, promover a realização do certame, além de escolher a empresa que vai elaborar os testes.

O último certame da secretaria foi realizado em 2018. Ao todo, foram 1.025 vagas para as carreiras do magistério. A seleção, na época foi organizada pela Fundação Carlos Chagas. Conforme o edital a remuneração dos professores variava de R$ 1.985,55 a R$ 3.554,92. Os candidatos fizeram provas objetivas e de títulos. O requisito para ocupar os cargos de professo e pedagogo é ter licenciatura plena.