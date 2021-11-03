Iema forma comissão para elaborar concurso com 60 vagas

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) definiu os nomes dos servidores que farão parte dos preparativos do concurso público que vai oferecer 60 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.
A portaria que designa os membros foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo nesta quarta-feira (03). Eles serão responsáveis por coordenar, acompanhar e promover a realização da seleção.
A autarquia informou que a comissão dará andamento aos trâmites para a contratação de empresa especializada para realizar o certame. A previsão é de que o edital seja publicado no primeiro semestre de 2022.
A comissão terá a seguinte composição: Jacqueline Miceli Chicralla, Claudia Coutinho Freitas Loureiro, Catarina Dalvi Boina e Iris Teixeira Bortolotti.
O concurso do Iema vai oferecer 60 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O certame foi autorizado em agosto pelo governador Renato Casagrande (PSB). A remuneração dos servidores varia de R$ 1.889,72 a R$ 5.416,56, mais R$ 300 de auxílio-alimentação.