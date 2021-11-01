20 mil vagas: 154 seleções e concursos estão com inscrições abertas no país

Pelo menos 154 processos seletivos e concursos públicos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira, 1º de novembro, e reúnem 20.148 vagas em cargos temporários e efetivos. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
A remuneração pode chegar a R$ 32.004 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O órgão vai contratar 106 juízes substituto e os interessados podem se inscrever até 23 de novembro. O Tribunal de Justiça do Amapá também vai selecionar magistrados. São 11 oportunidades, com salários de R$ 30.404. O prazo para se inscrever vai até 4 de novembro.
O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou edital com 20 postos para auditor federal de controle externo, com remuneração inicial de R$ 21.947,82. Os candidatos precisam ter curso superior. As inscrições seguem até 20 de dezembro.
No Espírito Santo, o certame do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai formar cadastro de reserva para o cargo de analista em Tecnologia da Informação. A remuneração prevista é de R$ 4.749,00, referente a carga horária de 30 horas semanais.
Concurso aberto ainda na Secretaria da Fazenda (Sefaz) para consultor do Tesouro Estadual. São 14 vagas, além da formação de cadastro de reserva de outras 100 chances. A remuneração é de R$ 9.653,06, mais auxílio-alimentação de R$ 300. O prazo para se inscrever vai até 10 de dezembro.