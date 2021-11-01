20 mil vagas: 154 seleções e concursos estão com inscrições abertas no país

Pelo menos 154 processos seletivos e concursos públicos estão abertos em todo o Brasil nesta segunda-feira, 1º de novembro, e reúnem 20.148 vagas em cargos temporários e efetivos. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

A remuneração pode chegar a R$ 32.004 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que engloba os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O órgão vai contratar 106 juízes substituto e os interessados podem se inscrever até 23 de novembro. O Tribunal de Justiça do Amapá também vai selecionar magistrados. São 11 oportunidades, com salários de R$ 30.404. O prazo para se inscrever vai até 4 de novembro.

O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou edital com 20 postos para auditor federal de controle externo, com remuneração inicial de R$ 21.947,82. Os candidatos precisam ter curso superior. As inscrições seguem até 20 de dezembro.

Haverá aplicação de provas de concursos em várias cidades do país Crédito: Freepik