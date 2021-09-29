Corpo de Bombeiros do ES define organizadora de concurso público

Corpo de Bombeiros vai contar em breve com novos soldados Crédito: Rodrigo Gavini

O certame da corporação vai preencher 80 vagas para o cargo de soldado. Para participar, o candidato deve ter ensino médio, carteira de habilitação na categoria B, idade entre 18 e 28 anos, além altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,64m para homens.

A remuneração durante o curso é de R$ 1.220,30, passando para R$ 2.778,43 após a incorporação. Os soldados recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, Matemática, História do Brasil, Geografia, Física, Química e Biologia. A corporação divulgou recentemente o conteúdo que será cobrado no exame.

O concurso também contará com Teste de Aptidão Física (TAF) e os inscritos terão que fazer flexão de braço, barra fixa, abdominal remador, corrida e natação.

O último concurso da corporação teve o edital publicado em 2018. O cargo de soldado é o primeiro da carreira das praças, na qual os integrantes podem chegar aos cargos de Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente.