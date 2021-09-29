Corpo de Bombeiros do ES define organizadora de concurso público

O concurso público do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (29). O próximo passo será a assinatura do contrato.
A remuneração durante o curso é de R$ 1.220,30, passando para R$ 2.778,43 após a incorporação. Os soldados recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.
As contratações dos novos bombeiros militares estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária de 2022, que foi enviado pelo governador Renato Casagrande à Assembleia Legislativa no dia 27 de setembro.
Os candidatos serão submetidos à prova objetiva com questões de Língua Portuguesa, Matemática, História do Brasil, Geografia, Física, Química e Biologia. A corporação divulgou recentemente o conteúdo que será cobrado no exame.
O concurso também contará com Teste de Aptidão Física (TAF) e os inscritos terão que fazer flexão de braço, barra fixa, abdominal remador, corrida e natação.
O último concurso da corporação teve o edital publicado em 2018. O cargo de soldado é o primeiro da carreira das praças, na qual os integrantes podem chegar aos cargos de Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente.
A partir desta última graduação é possível ainda seguir carreira de Oficial de Administração do Corpo de Bombeiros, que é composta pelos postos de 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão, dependendo, em todos os casos, das condições de promoção e da disponibilidade de vagas.