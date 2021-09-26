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Temporários e efetivos

125 seleções e concursos abertos no país com salários de até R$ 32 mil

As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal terminam nesta segunda-feira (27). São 1.100 vagas para técnico bancário e para área de tecnologia

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 20:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 set 2021 às 20:09
Candidata estuda para concurso público
Candidata estuda para concurso público Crédito: Freepik
A semana começa com 14.154 vagas abertas em 125 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Nesta segunda-feira (27), há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os certames oferecem postos para médicos, professores, procuradores, guarda-vidas, policiais civis, auxiliares de serviços gerais, operadores de máquinas pesadas, entre outros. Os interessados podem se candidatar a cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O salário pode chegar a R$ 32.781 na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. A seleção visa à contratação de quatro médicos fisiatras, sendo dois para Brasília, um para Belém (PA) e um para Macapá (AP).
Os candidatos podem se inscrever até 29 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com ganhos de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.
As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal terminam nesta segunda-feira (27). São 1.100 vagas para os cargos de técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação (TI). As oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência em todo o Brasil. Para o Espírito Santo, são dez chances.
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. A remuneração é de R$ 2.362,16 e R$ 4.599,13, respectivamente.  As inscrições devem ser feitas no período de 1º a 11 de outubro.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares, no Norte do Estado, tem 34 chances para funções temporárias de níveis fundamental, médio e técnico. Os selecionados terão salários que variam de R$ 1.309,44 a R$ 2.508,49. O prazo para se inscrever segue até 6 de outubro.
No Espírito Santo, quatro prefeituras têm editais publicados para a contratação de profissionais por tempo determinado. As chances estão nos municípios de Anchieta, Santa Teresa, São Gabriel da Palha e Viana.

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