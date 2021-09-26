125 seleções e concursos abertos no país com salários de até R$ 32 mil

Candidata estuda para concurso público Crédito: Freepik

A semana começa com 14.154 vagas abertas em 125 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Nesta segunda-feira (27), há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os certames oferecem postos para médicos, professores, procuradores, guarda-vidas, policiais civis, auxiliares de serviços gerais, operadores de máquinas pesadas, entre outros. Os interessados podem se candidatar a cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.

O salário pode chegar a R$ 32.781 na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. A seleção visa à contratação de quatro médicos fisiatras, sendo dois para Brasília, um para Belém (PA) e um para Macapá (AP).

Os candidatos podem se inscrever até 29 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com ganhos de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.

As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal terminam nesta segunda-feira (27). São 1.100 vagas para os cargos de técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação (TI). As oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência em todo o Brasil. Para o Espírito Santo , são dez chances.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares , no Norte do Estado, tem 34 chances para funções temporárias de níveis fundamental, médio e técnico. Os selecionados terão salários que variam de R$ 1.309,44 a R$ 2.508,49. O prazo para se inscrever segue até 6 de outubro.