Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
560 vagas

Saiba como se preparar para o concurso de soldado da PM do ES

Concurso tem como principais etapas as provas objetivas e de redação, além de testes físicos

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 20:38

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 set 2021 às 20:38
Guarda Municipal de Vila Velha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, fizeram fiscalização no Polo de Moda da Glória para o cumprimento do decreto de risco extremo para combater o avanço da Covid- 19
Novos policiais militares vão atuar em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir concurso público com 560 vagas para soldado combatente. O cargo exige que os candidatos tenham ensino médio completo; altura mínima descalço e descoberto, de 1,65 metro para homens e de 1,60 metro para mulheres; carteira de habilitação na categoria B; idade entre 18 e 28 anos; entre outros requisitos.
O edital deve ser publicado em breve pela corporação. As contratações foram anunciadas em 11 de agosto pelo governador Renato Casagrande (PSB). O salário para os praças é de R$ 3.388,78, após a incorporação.
Apesar de as inscrições ainda não terem sido abertas, os candidatos devem começar a preparação com antecedência, pois a disputa promete ser acirrada. Para se ter uma ideia, no último processo seletivo foram registradas quase 30 mil inscrições. A concorrência, na época, foi de 119 candidatos por vaga.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, lembra que na última seleção foram cobradas as disciplinas de Português, Raciocínio Lógico-Matemático e Noções de Informática, além de conhecimentos específicos, tais como conhecimentos de legislação estadual aplicada à PM,  Direito Constitucional,  direitos e deveres individuais e coletivos, segurança pública e ordem social.

Veja Também

PM vai abrir 671 vagas em concurso público no ES

“Os interessados no certame podem e devem iniciar a preparação imediatamente e o indicado é que iniciem por Português e Raciocínio Lógico-Matemático, considerando que, seguramente, essas disciplinas serão mantidas no próximo edital. Caso esgotem essas matérias e ainda não tenha sido publicado o edital, na sequência devem estudar Informática e toda a parte de Segurança Pública prevista na Constituição Federal”, orienta.
Ivone aponta ainda sobre a importância da preparação prévia para o teste físico, com base do que foi cobrado no último edital.
Além das 560 vagas para praças combatentes, a corporação vai selecionaar 20 oficiais médicos; 20 oficiais dentistas; 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 2 oficiais médicos veterinários; 10 oficiais enfermeiros; 30 praças especialistas da saúde; 2 oficiais músicos e 22 praças músicos, totalizando 671 postos.
O concurso da PM está previsto no orçamento estadual para este ano, assim como as seleções para o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

SAIBA MAIS SOBRE O CONCURSO DA PM NO ES

ETAPAS DA SELEÇÃO PARA SOLDADO

O concurso da Polícia Militar deve contar com as seguintes etapas: 
  • Exame intelectual (prova objetiva e prova de redação)
  • Entrega de documentação para aferição de idade e pontuação de CNH
  • Teste de Avaliação Física (TAF)
  • Exame psicossomático
  • Investigação social 
  • Exames de saúde 
  • Entrega da documentação para fins de classificação
  • Classificação final e matrícula no Curso de Formação 
  • Curso de Formação 

Prova escrita

  • Conhecimentos gerais:
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico e Matemático
  • Noções de Informática 

Conhecimentos específicos:

  • Leis nº 3196/1978 (estatuto); 
  • Decreto-Lei 1001/1969 (art. 1º ao 10); 
  • Decreto Lei nº 1002/1969 (art. 7º ao 10); 
  • Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME) – Art. 1º ao 132); 
  • Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e Artigo 144 – Capítulo III – Da Segurança Pública, com suas alterações até a data de publicação do Edital; 
  • Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

  • Os exercícios do Exame de Aptidão Física deverão ser executados da seguinte forma:
  • Flexão na barra fixa 
  • Abdominal remador
  • Corrida: 2.800m (feminino) / 3.200m (masculino).

Veja Também

Iases prepara concurso público para agente com salário de R$ 3 mil

Sejus prepara concurso público com 600 vagas no ES

Governo do ES confirma concursos para PM, PC e Bombeiros; veja o que se sabe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Renato Casagrande Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados