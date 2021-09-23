Instituto do ES contrata temporários com salário de até R$ 4.599

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. A remuneração é de R$ 2.362,16 e R$ 4.599,13, respectivamente. Eles recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
O edital de abertura da seleção foi publicado nesta quinta-feira (23) no Diário Oficial do Estado. As oportunidades são para cargos de administrador, contador, economista, assistente social, assistente jurídico, nutricionista, pedagogo, psicólogo e técnico em edificações. A carga horária para todas as funções é de 40 horas semanais.
Os contratos de prestação de serviços terão validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os classificados farão parte de um cadastro de reserva.
De acordo com o edital, a seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas, investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato e formalização de contrato.
As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, no período das 9 horas do dia 1º de outubro até as 18 horas de 11 de outubro. Só será aceita uma inscrição por CPF.