131 concursos e seleções abertos no país com salários de até R$ 32 mil

Mais de 12 mil vagas estão abertas em 131 concursos públicos e processos seletivos em todo o país nesta segunda-feira (20). Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O salário pode chegar a R$ 32.781 na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. A seleção visa contratar quatro médicos fisiatras, sendo dois para Brasília, um para Belém e um para Macapá. Os interessados podem se inscrever até 29 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com ganhos de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.
A Caixa Econômica Federal abriu certame com 1.100 vagas para os cargos de técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação (TI). As oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência em todo o Brasil. Para o Espírito Santo, são dez chances.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares, tem 34 chances para funções temporárias de níveis fundamental, médio e técnico. Os selecionados terão salários que variam de R$ 1.309,44 a R$ 2.508,49. O prazo para se inscrever segue até 6 de outubro.
Já as prefeituras de Ibiraçu, Santa Teresa e Itaguaçu também têm editais de processos seletivos simplificados. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), há vagas para professor do quadro efetivo.