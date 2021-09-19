131 concursos e seleções abertos no país com salários de até R$ 32 mil

O salário pode chegar a R$ 32.781 na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. A seleção visa contratar quatro médicos fisiatras, sendo dois para Brasília, um para Belém e um para Macapá. Os interessados podem se inscrever até 29 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com ganhos de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.