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131 concursos e seleções abertos no país com salários de até R$ 32 mil

São mais de 12 mil vagas abertas em editais para todos os níveis de escolaridade em vários Estados, inclusive no Espírito Santo

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 set 2021 às 19:00
Candidata estuda para concurso público
Candidata estuda para concurso público Crédito: Freepik
Mais de 12 mil vagas estão abertas em 131 concursos públicos e processos seletivos em todo o país nesta segunda-feira (20). Os postos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
O salário pode chegar a R$ 32.781 na Rede Sarah Hospitais de Reabilitação. A seleção visa contratar quatro médicos fisiatras, sendo dois para Brasília, um para Belém e um para Macapá. Os interessados podem se inscrever até 29 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com ganhos de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.
Caixa Econômica Federal abriu certame com 1.100 vagas para os cargos de técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação (TI). As oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência em todo o Brasil. Para o Espírito Santo, são dez chances.

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O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Linhares, tem 34 chances para funções temporárias de níveis fundamental, médio e técnico. Os selecionados terão salários que variam de R$ 1.309,44 a R$ 2.508,49. O prazo para se inscrever segue até 6 de outubro.
Já as prefeituras de Ibiraçu, Santa Teresa e Itaguaçu também têm editais de processos seletivos simplificados. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), há vagas para professor do quadro efetivo.

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