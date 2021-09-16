Linhares abre seleção com 34 vagas em companhia de saneamento

Os salários variam de R$ 1.309,44 a R$ 2.508,49 com carga horária de 40 horas semanais, mais vale alimentação no valor de R$ 795,11. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

Os exames objetivos serão aplicados no dia 24 de outubro nos turnos matutino e vespertino; enquanto que as provas práticas (operador de máquinas) e o teste de aptidão física (para agente de manutenção, leiturista e operador de ETAE) nos dias 11 e 12 de dezembro.