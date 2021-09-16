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Temporários

Linhares abre seleção com 34 vagas em companhia de saneamento

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico; interessados podem se inscrever até o dia 6 de outubro de 2021

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 11:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2021 às 11:32
provas de concursos públicos
Candidatos farão prova objetiva no dia 24 de outubro  Crédito: Freepik
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (Seaa), autarquia ligada à prefeitura, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar 34 profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a cargos de níveis fundamental, médio e técnico.
Os salários variam de R$ 1.309,44 a R$ 2.508,49 com carga horária de 40 horas semanais, mais vale alimentação no valor de R$ 795,11. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de outubro de 2021, no endereço eletrônico do Ibade, responsável pela seleção. A taxa de participação varia de R$ 28 a R$ 48.
As vagas são para os seguintes cargos:
  • Agente de serviços gerais
  • Agente de manutenção
  • Leiturista
  • Operador de  Estação de Tratamento de Água e Esgoto (Etae)
  • Operador de máquinas
  • Oficial administrativo
  • Técnico em contabilidade
  • Técnico em química
  • Técnico em manutenção (mecânica)
  • Técnico em manutenção (eletrotécnica)
  • Técnico em meio ambiente 
  • Técnico em tecnologia da informação e comunicação 
Os exames objetivos serão aplicados no dia 24 de outubro nos turnos matutino e vespertino; enquanto que as provas práticas (operador de máquinas) e o teste de aptidão física (para agente de manutenção, leiturista e operador de ETAE) nos dias 11 e 12 de dezembro.

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