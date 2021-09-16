Linhares abre seleção com 34 vagas em companhia de saneamento

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (Seaa), autarquia ligada à prefeitura, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar 34 profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a cargos de níveis fundamental, médio e técnico.
Os salários variam de R$ 1.309,44 a R$ 2.508,49 com carga horária de 40 horas semanais, mais vale alimentação no valor de R$ 795,11. Além dos postos iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de outubro de 2021, no endereço eletrônico do Ibade, responsável pela seleção. A taxa de participação varia de R$ 28 a R$ 48.
As vagas são para os seguintes cargos:
- Agente de serviços gerais
- Agente de manutenção
- Leiturista
- Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto (Etae)
- Operador de máquinas
- Oficial administrativo
- Técnico em contabilidade
- Técnico em química
- Técnico em manutenção (mecânica)
- Técnico em manutenção (eletrotécnica)
- Técnico em meio ambiente
- Técnico em tecnologia da informação e comunicação
Os exames objetivos serão aplicados no dia 24 de outubro nos turnos matutino e vespertino; enquanto que as provas práticas (operador de máquinas) e o teste de aptidão física (para agente de manutenção, leiturista e operador de ETAE) nos dias 11 e 12 de dezembro.