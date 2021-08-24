Iema vai abrir concurso público com 60 vagas e salário de até R$ 5 mil

Novos servidores vão reformar o atendimento no Iema Crédito: Iema/Divulgação

A remuneração varia de R$ 1.889,72 a R$ 5.416,56. Os servidores recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.

Autorizei a abertura de concurso público para preenchimento de 60 vagas no IEMA. Isso significa mais agilidade e qualidade no atendimento à população capixaba e demonstra nosso compromisso com o Instituto, que há 14 anos, não recebe recomposição do quadro funcional. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 24, 2021

O concurso será aberto para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com vagas para técnicos agrícola e ambiental, além de graduados em Ciências Sociais, Agronomia, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Geologia, Oceanografia, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Zootecnia, Medicina Veterinária, Serviço Social, Psicologia, Engenharia Produção, Engenharia Ambiental, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação e Ciências Econômicas.

Com a autorização do chefe do Poder Executivo estadual, o órgão já pode constituir a comissão e contratar a banca para realização da seleção.

O último certame da autarquia foi realizado em 2007. “Esse concurso é fundamental na recomposição de cerca de 25% do nosso quadro e para a oxigenação, combinando experiência dos servidores atuais com a energia dos novos servidores”, afirmou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.