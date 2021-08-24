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Servidores efetivos

Iema vai abrir concurso público com 60 vagas e salário de até R$ 5 mil

Contratações foram autorizadas pelo governador do ES, Renato Casagrande; oportunidades serão destinadas a cargos de níveis médio e superior

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 ago 2021 às 13:50
Atendimento no Iema
Novos servidores vão reformar o atendimento no Iema Crédito: Iema/Divulgação
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai abrir em breve um concurso público com 60 vagas. As contratações foram autorizadas nesta terça-feira (24) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande
A remuneração varia de R$ 1.889,72 a R$ 5.416,56. Os servidores recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.
O concurso será aberto para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com vagas para técnicos agrícola e ambiental, além de graduados em Ciências Sociais, Agronomia, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Engenharia Mecânica, Geologia, Oceanografia, Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas, Zootecnia, Medicina Veterinária, Serviço Social, Psicologia, Engenharia Produção, Engenharia Ambiental, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação e Ciências Econômicas.
Com a autorização do chefe do Poder Executivo estadual, o órgão já pode constituir a comissão e contratar a banca para realização da seleção.
O último certame da autarquia foi realizado em 2007. “Esse concurso é fundamental na recomposição de cerca de 25% do nosso quadro e para a oxigenação, combinando experiência dos servidores atuais com a energia dos novos servidores”, afirmou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.
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