Idaf do ES vai abrir concurso com 15 vagas para veterinários

A autarquia definiu que o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) vai ser a banca organizadora do processo seletivo. A dispensa de licitação foi publicada nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial do Estado. A instituição será responsável pelo serviços de planejamento, elaboração, organização e execução da seleção. O valor do contrato é de R$ 52 mil.