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Idaf do ES vai abrir concurso com 15 vagas para veterinários

Autarquia já definiu a banca organizadora do certame; O salário inicial do cargo é de R$ 5.416,56, mais auxílio-alimentação de 300. Edital deve ser publicado em setembro

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 11:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 ago 2021 às 11:32
Médico-veterinário do Idaf atua na área de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal em abatedouros
Médico-veterinário do Idaf atua na área de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal em abatedouros Crédito: Idaf/Divulgação
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) se prepara para abrir concurso público com 15 vagas para o cargo de agente em desenvolvimento agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. Também haverá formação de cadastro de reserva. A previsão é de que o edital de abertura da seleção seja divulgado até setembro. O salário inicial do cargo é de R$ 5.416,56, mais auxílio-alimentação de 300.
A autarquia definiu que o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) vai ser a banca organizadora do processo seletivo. A dispensa de licitação foi publicada nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial do Estado. A instituição será responsável pelo serviços de planejamento, elaboração, organização e execução da seleção. O valor do contrato é de R$ 52 mil.
As contratações foram autorizadas em março deste ano e confirmadas com a formação da banca organizadora. O último concurso do Idaf foi realizado em 2010 para diversas carreiras de níveis médio e superior. Na época, a seleção foi organizada pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab). Os candidatos foram submetidos a provas objetiva e discursiva.

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