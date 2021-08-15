130 concursos e seleções abertos no Brasil com salário de até R$ 32 mil

A remuneração pode chegar a R$ 32.037 na Procuradoria Geral de Goiás. São 30 vagas para procurador e os interessados poderão se inscrever de 2 de setembro a 1º de outubro. Já na Procurador-Geral de Alagoas o salário é de R$ 30.404 para procuradores e na Defensoria Pública de Roraima paga R$ 28.724 para defensores.