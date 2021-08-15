130 concursos e seleções abertos no Brasil com salário de até R$ 32 mil

Pelo menos 130 seleções e concursos públicos estão abertos em todo o país e reúnem milhares de vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. Há chances para trabalhar nas áreas da Educação, Segurança Pública, Justiça, entre outras.
A remuneração pode chegar a R$ 32.037 na Procuradoria Geral de Goiás. São 30 vagas para procurador e os interessados poderão se inscrever de 2 de setembro a 1º de outubro. Já na Procurador-Geral de Alagoas o salário é de R$ 30.404 para procuradores e na Defensoria Pública de Roraima paga R$ 28.724 para defensores.
Há ainda dois postos para professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Os profissionais vão receber remuneração que varia de R$ 2.236 a R$ 9.616, de acordo com a carga horária e a titulação.