Sejus do ES abre 12 vagas temporárias com salário de até R$ 4,5 mil

Profissionais vão atuar no acompanhamento e execução dos projetos e da obra de construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI Crédito: Sejus / Divulgação

Também haverá formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão atuar no acompanhamento e execução dos projetos e da obra de construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI).

De acordo com o edital, as oportunidades são para engenheiro eletricista (2), engenheiro civil (5), engenheiro ambiental (1), arquiteto (1), técnico em eletrotécnica (1) e técnico em edificações/civil (1).

As inscrições podem ser feitas no no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br no período de 9h do dia 12 de agosto até as 17h do dia 23 de agosto de 2021. Não há cobrança de taxa de inscrição.