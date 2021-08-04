Sejus do ES abre 12 vagas temporárias com salário de até R$ 4,5 mil

A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) divulgou nesta quarta-feira (4) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. São 12 vagas para candidatos de níveis técnico e superior. O salário é de R$ 2.362,16 a R$ 4.599,13, respectivamente. Os contratados receberão ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais. Clique aqui para ler o edital.
Também haverá formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão atuar no acompanhamento e execução dos projetos e da obra de construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI).
De acordo com o edital, as oportunidades são para engenheiro eletricista (2), engenheiro civil (5), engenheiro ambiental (1), arquiteto (1), técnico em eletrotécnica (1) e técnico em edificações/civil (1).
As inscrições podem ser feitas no no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br no período de 9h do dia 12 de agosto até as 17h do dia 23 de agosto de 2021. Não há cobrança de taxa de inscrição.
O processo seletivo simplificado será composto das seguintes etapas: inscrição, classificação, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. A seleção terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.