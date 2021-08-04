Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Sejus do ES abre 12 vagas temporárias com salário de até R$ 4,5 mil
Níveis técnico e superior

Sejus do ES abre 12 vagas temporárias com salário de até R$ 4,5 mil

Oportunidades são para engenheiro eletricista (2), engenheiro civil (5), engenheiro ambiental (1), arquiteto (1), técnico em eletrotécnica (1) e técnico em edificações/civil (1)

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 15:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 ago 2021 às 15:30
Penitenciária Semiaberta de Vila Velha. 16/05/2019
Profissionais vão atuar no acompanhamento e execução dos projetos e da obra de construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI Crédito: Sejus / Divulgação
A Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) divulgou nesta quarta-feira (4) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. São 12 vagas para candidatos de níveis técnico e superior. O salário é de R$ 2.362,16 a R$ 4.599,13, respectivamente. Os contratados receberão ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais. Clique aqui para ler o edital.
Também haverá formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão atuar no acompanhamento e execução dos projetos e da obra de construção da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI).
De acordo com o edital, as oportunidades são para engenheiro eletricista (2), engenheiro civil (5), engenheiro ambiental (1), arquiteto (1), técnico em eletrotécnica (1) e técnico em edificações/civil (1).
As inscrições podem ser feitas no no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br no período de 9h do dia 12 de agosto até as 17h do dia 23 de agosto de 2021. Não há cobrança de taxa de inscrição.
O processo seletivo simplificado será composto das seguintes etapas: inscrição, classificação, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. A seleção terá a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

LEIA MAIS 

Iema do ES contrata 62 temporários com salário de até R$ 5 mil

Iases prepara concurso público para agente com salário de R$ 3 mil

145 seleções e concursos públicos abertos com salário de até R$ 30 mil

Banco do Brasil prorroga inscrições de concurso até 7 de agosto

Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Sejus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados