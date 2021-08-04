Iema do ES contrata 62 temporários com salário de até R$ 5 mil

Iema contará com reforço de novos profissionais Crédito: Iema/Divulgação

Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (4). Segundo as regras, as seleções contarão com três etapas: inscrição e classificação; comprovação de informações com apresentação de títulos, e a formalização do contrato.

As inscrições devem ser feitas no site www.selecao.es.gov.br

O edital 02/2021 visa a contratação de 38 assistentes de suporte, que exige o ensino médio. A remuneração é de R$ 1.889,72 mais R$ 300.

No processo seletivo 03/2021, são seis vagas imediatas para o cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos. As oportunidades são destinadas para biólogos, médicos veterinários e zootecnistas. O salário é de R$ 5.416,56 mais R$ 300 de alimentação.

As inscrições para os editais 02 e 03 poderão ser feitas das 10 horas do dia 9 de agosto até as 23 hh59 de 18 de agosto de 2021.

A seleção 04/2021 é destinada aos cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e tecnólogo em saneamento ambiental. A oferta é de 18 vagas, com oportunidades para candidatos formados em Oceanografia, Biologia, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Geologia, Engenharia Civil e Engenharia Química.