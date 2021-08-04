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Três editais

Iema do ES contrata 62 temporários com salário de até R$ 5 mil

Do total de oportunidades, 38 são destinadas a candidatos com ensino médio e 24 com formações diversas no ensino superior; carga horária é de 40 horas semanais

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 14:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 ago 2021 às 14:53
Atendimento no Iema
Iema contará com reforço de novos profissionais  Crédito: Iema/Divulgação
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) vai abrir três processos seletivos para a contratação de 62 profissionais temporários. Do total de vagas, 38 são destinadas a candidatos com ensino médio e 24 com formações diversas no ensino superior. A remuneração varia de R$ 1.889,72 a R$ 5.416,56, mais R$ 300 de alimentação. Clique aqui para ler os editais. 
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (4). Segundo as regras, as seleções contarão com três etapas: inscrição e classificação; comprovação de informações com apresentação de títulos, e a formalização do contrato. 
As inscrições devem ser feitas no site www.selecao.es.gov.br.
O edital 02/2021 visa a contratação de 38 assistentes de suporte, que exige o ensino médio. A remuneração é de R$ 1.889,72 mais R$ 300.
No processo seletivo 03/2021, são seis vagas imediatas para o cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos. As oportunidades são destinadas para biólogos, médicos veterinários e zootecnistas. O salário é de R$ 5.416,56 mais R$ 300 de alimentação.
As inscrições para os editais 02 e 03 poderão ser feitas das 10 horas do dia 9 de agosto até as 23 hh59 de 18 de agosto de 2021.
A seleção 04/2021 é destinada aos cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e tecnólogo em saneamento ambiental. A oferta é de 18 vagas, com oportunidades para candidatos formados em Oceanografia, Biologia, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Geologia, Engenharia Civil e Engenharia Química.
A remuneração vai de R$ 4.599,13 a R$ 5.416,56, mais R$ 300 de alimentação. Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 11 de agosto até as 23h59 do dia 25 de agosto.

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