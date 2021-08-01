145 seleções e concursos públicos abertos com salário de até R$ 30 mil

Pelo menos 145 concursos públicos e processos seletivos estão abertos e reúnem milhares de vagas em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
Com vagas para todo o Brasil, as inscrições para o concurso público para escriturários do Banco do Brasil foram prorrogadas até 7 de agosto. São 4.480 vagas distribuídas em vários Estados. O salário é de R$ 3.022 mais benefícios. As chances são para preenchimento imediato e para cadastro de reserva.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Mantenópolis vai contratar 72 profissionais temporários em cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 13.346 e os interessados podem se inscrever até esta segunda-feira (2). Em Vitória, há seleção para analista de gestão pública e estatística.