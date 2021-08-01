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Todos os níveis de escolaridade

145 seleções e concursos públicos abertos com salário de até R$ 30 mil

Oportunidades estão distribuídas entre vários Estados do Brasil para cargos efetivos e temporários. Destaque fica por conta do concurso do Banco do Brasil

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 20:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 ago 2021 às 20:35
Prova de concurso público
Prova de concurso público serão aplicadas em todo o país Crédito: Pixabay
Pelo menos 145 concursos públicos e processos seletivos estão abertos e reúnem milhares de vagas em todo o país. As oportunidades são destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários.
O maior salário é oferecido no certame da Procuradoria-Geral de Alagoas, com remuneração de R$ 30.404 para procuradores. Já as Defensorias Públicas de Roraima Goiás pagam R$ 28.724 e R$ 27.174 para defensores, respectivamente.

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Com vagas para todo o Brasil, as inscrições para o concurso público para escriturários do Banco do Brasil foram prorrogadas até 7 de agosto. São 4.480 vagas distribuídas em vários Estados. O salário é de R$ 3.022 mais benefícios. As chances são para preenchimento imediato e para cadastro de reserva.
No Espírito Santo, a Prefeitura de Mantenópolis vai contratar 72 profissionais temporários em cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 13.346 e os interessados podem se inscrever até esta segunda-feira (2). Em Vitória, há seleção para analista de gestão pública e estatística. 

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