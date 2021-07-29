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150 vagas

Secretaria da Fazenda do ES confirma provas em 29 de agosto

A parte de conhecimentos específicos será realizada das 8h às 12h, enquanto que a de conhecimentos gerais, das 14h30 às 19h. Os exames serão aplicados em Vitória

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 11:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jul 2021 às 11:27
Sede da Receita Estadual, em Vitória
Receita Estadual contará com novos auditores em breve Crédito: Sefaz ES / Divulgação
A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) confirmou nesta quinta-feira (29) que as provas objetivas e discursivas do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual serão aplicadas no dia 29 de agosto de 2021, em Vitória. A data já estava prevista no edital de abertura.
De acordo com o comunicado disponível no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela seleção, a parte de conhecimentos específicos será realizada das 8h às 12h, enquanto que a de conhecimentos gerais, das 14h30 às 19h. Os locais dos exames serão divulgados no endereço eletrônico da organizadora.
O candidato que não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 1º e 2 de setembro de 2021. O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 7 de outubro. Já o resultado preliminar no teste discursivo sai no dia 21 de outubro.
O concurso da Sefaz visa a preencher 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva com 100 postos. O salário inicial da função é de R$ 12.492,19, para carga horária de 40 horas semanais. Ao todo, o certame atraiu mais de 14 mil candidatos.
Para participar da seleção, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área. O concurso terá ainda avaliação de títulos e a convocação para esta etapa está prevista para 9 de novembro. Já o envio dos documentos deverá ser feito 16h do dia 10 de novembro de 2021 até as 16h do dia 17 de novembro de 2021
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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