Secretaria da Fazenda do ES confirma provas em 29 de agosto

Receita Estadual contará com novos auditores em breve Crédito: Sefaz ES / Divulgação

A Secretaria da Fazenda do Espírito Santo ( Sefaz ) confirmou nesta quinta-feira (29) que as provas objetivas e discursivas do concurso público para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual serão aplicadas no dia 29 de agosto de 2021, em Vitória. A data já estava prevista no edital de abertura.

O candidato que não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 1º e 2 de setembro de 2021. O resultado da prova objetiva será divulgado no dia 7 de outubro. Já o resultado preliminar no teste discursivo sai no dia 21 de outubro.

O concurso da Sefaz visa a preencher 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva com 100 postos. O salário inicial da função é de R$ 12.492,19, para carga horária de 40 horas semanais. Ao todo, o certame atraiu mais de 14 mil candidatos.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter nível superior em qualquer área. O concurso terá ainda avaliação de títulos e a convocação para esta etapa está prevista para 9 de novembro. Já o envio dos documentos deverá ser feito 16h do dia 10 de novembro de 2021 até as 16h do dia 17 de novembro de 2021