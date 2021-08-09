Governo do ES prepara concurso para auditor com salário de R$ 9 mil

Concurso da Secont deve ter provas em breve Crédito: Freepik

A Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont) vai abrir concurso público para preencher 12 vagas de auditor do Estado, além de formação de cadastro de reserva. A previsão é de que o edital seja publicado ainda este ano. A remuneração inicial é de R$ 9.653.

De acordo com o secretário titular da pasta, Edmar Camata, as contratações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande e os candidatos precisarão ter nível superior. A comissão responsável pela elaboração do certame já foi formada e os nomes publicados no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (6).

“A comissão vai definir, por exemplo, quais as áreas de formação necessárias para ingressar na carreira de auditor e elaborar o termo de referência para a contratação da banca. O Espírito Santo é destaque nacional em transparência e os novos servidores vão reforçar ainda mais este trabalho”, ressalta Camata.

O último concurso foi realizado em 2009 e foi organizado pelo Cebraspe. Os candidatos foram submetidos às provas objetivas e discursivas. Na época, a oferta era de 15 vagas. De acordo com a Secont, com a progressão na carreira, o salário final pode chegar a R$ 19.300.

Os auditores do Estado são responsáveis por:

Analisar previamente as compras e convênios de valores significativos, verificando se as regras e boas práticas administrativas foram seguidas pelos órgãos públicos, o que ajuda a evitar compras antieconômicas e paralisações nos processos licitatórios.

Realizar o acompanhamento concomitante das contas públicas estaduais, verificando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Fazer auditorias na execução de obras, serviços, convênios, aquisições de bens, etc;

Realizar ações para o fortalecimento da transparência pública e do controle social.

Planejar e executar ações de prevenção e combate à corrupção, além de supervisionar as investigações instauradas para apurar atos lesivos à administração pública praticados por pessoas jurídicas, como fraudes em compras públicas.