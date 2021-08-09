Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Governo do ES prepara concurso para auditor com salário de R$ 9 mil
12 vagas

Governo do ES prepara concurso para auditor com salário de R$ 9 mil

Certame da Secretaria de Estado de Controle e Transparência deve ter edital lançado ainda este ano; para participar, candidatos precisarão ter nível superior

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 12:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 ago 2021 às 12:09
provas de concursos públicos
Concurso da Secont deve ter provas em breve Crédito: Freepik
A Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo (Secont) vai abrir concurso público para preencher 12 vagas de auditor do Estado, além de formação de cadastro de reserva. A previsão é de que o edital seja publicado ainda este ano. A remuneração inicial é de R$ 9.653.
De acordo com o secretário titular da pasta, Edmar Camata, as contratações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande e os candidatos precisarão ter nível superior. A comissão responsável pela elaboração do certame já foi formada e os nomes publicados no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira (6).
“A comissão vai definir, por exemplo, quais as áreas de formação necessárias para ingressar na carreira de auditor e elaborar o termo de referência para a contratação da banca. O Espírito Santo é destaque nacional em transparência e os novos servidores vão reforçar ainda mais este trabalho”, ressalta Camata.
O último concurso foi realizado em 2009 e foi organizado pelo Cebraspe. Os candidatos foram submetidos às provas objetivas e discursivas. Na época, a oferta era de 15 vagas. De acordo com a Secont, com a progressão na carreira, o salário final pode chegar a R$ 19.300.
Os auditores do Estado são responsáveis por:
  • Analisar previamente as compras e convênios de valores significativos, verificando se as regras e boas práticas administrativas foram seguidas pelos órgãos públicos, o que ajuda a evitar compras antieconômicas e paralisações nos processos licitatórios.
  • Realizar o acompanhamento concomitante das contas públicas estaduais, verificando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
  • Fazer auditorias na execução de obras, serviços, convênios, aquisições de bens, etc; 
  • Realizar ações para o fortalecimento da transparência pública e do controle social. 
  • Planejar e executar ações de prevenção e combate à corrupção, além de supervisionar as investigações instauradas para apurar atos lesivos à administração pública praticados por pessoas jurídicas, como fraudes em compras públicas.
O governo do Estado deve lançar editais para outros concursos ainda este ano. A previsão é de que sejam abertas 80 vagas para soldados do Corpo de Bombeiros e 40 para delegados da Polícia Civil. Há ainda expectativa de concursos do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Instituto Jones dos Santos Neves e nas secretaria de Educação (Sedu) e Justiça (Sejus), além da Polícia Militar. 

LEIA MAIS

139 concursos e seleções abertos no país com salário de até R$ 30 mil

Iases prepara concurso público para agente com salário de R$ 3 mil

Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

Polícia Civil do ES vai abrir concurso público para delegado

Governo do ES confirma concursos para PM, PC e Bombeiros; veja o que se sabe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Renato Casagrande Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados