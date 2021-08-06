Procuradoria Geral do ES abre 21 vagas com salários de R$ 4,5 mil

Procuradoria Geral do Estado contrata profissionais de nível superior Crédito: Carlos Alberto Silva

A Procuradoria Geral do Espírito Santo (PGE-ES) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 21 técnicos de nível superior - analista de cálculos. Os candidatos devem ter nível superior na área de ciências contábeis. A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever das 10h de 9 de agosto até as 17h do dia 30 deste mesmo mês, no site

Os candidatos serão submetidos à avaliação das informações declaradas no ato de inscrição e análise da experiência profissional, experiência de estágio e qualificação profissional, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da data de divulgação do resumo do resultado final com possibilidade de ser prorrogado por igual período.