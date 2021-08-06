Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Procuradoria Geral do ES abre 21 vagas com salários de R$ 4,5 mil
Nível superior

Procuradoria Geral do ES abre 21 vagas com salários de R$ 4,5 mil

Oportunidades são destinadas a profissionais formados em Ciências Contábeis; inscrições podem ser feitas de 9 a 30 de setembro

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 11:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2021 às 11:23
Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES
Procuradoria Geral do Estado contrata profissionais de nível superior Crédito: Carlos Alberto Silva
A Procuradoria Geral do Espírito Santo (PGE-ES) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 21 técnicos de nível superior - analista de cálculos. Os candidatos devem ter nível superior na área de ciências contábeis. A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever das 10h de 9 de agosto até as 17h do dia 30 deste mesmo mês, no site
Os candidatos serão submetidos à avaliação das informações declaradas no ato de inscrição e análise da experiência profissional, experiência de estágio e qualificação profissional, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, contados a partir da data de divulgação do resumo do resultado final com possibilidade de ser prorrogado por igual período.
O técnico de nível superior - analista de dados tem as seguintes atribuições: analisar processos judiciais, analisar e elaborar cálculos no âmbito da Justiça, elaborar planilhas em excel, bem como em programas relacionados à elaboração de cálculos; analisar sentenças e decisões superiores dos Tribunais Brasileiros; e demais tarefas afins.

Veja Também

Iema do ES contrata 62 temporários com salário de até R$ 5 mil

Sejus do ES abre 12 vagas temporárias com salário de até R$ 4,5 mil

Banco do Brasil prorroga inscrições de concurso até 7 de agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo PGE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados