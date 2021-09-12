135 seleções e concursos públicos abertos com salário de até R$ 32 mil

A Rede Sarah Hospitais de Reabilitação é onde tem o maior salário, R$ 32.781. A seleção tem como objetivo contratar quatro médicos fisiatras, sendo dois para Brasília, um para Belém e um para Macapá. O prazo para se candidatar vai até 29 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com salário de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.