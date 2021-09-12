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Mais de 17 mil vagas

135 seleções e concursos públicos abertos com salário de até R$ 32 mil

As prefeituras de Ibiraçu, Santa Teresa, Sooretama e Vitória têm postos para contrato temporário; há ainda oportunidade para pessoa com deficiência na Caixa Econômica Federal

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 19:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 set 2021 às 19:09
Prova de concurso público
Candidatos podem fazer provas em todo o país Crédito: Pixabay
Pelo menos 135 concursos públicos e seleções estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem mais de 17 mil vagas nesta segunda-feira (13). Os processos seletivos são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos e temporários. A lista completa pode ser conferida abaixo.
A Rede Sarah Hospitais de Reabilitação é onde tem o maior salário, R$ 32.781. A seleção tem como objetivo contratar quatro médicos fisiatras, sendo dois para Brasília, um para Belém e um para Macapá. O prazo para se candidatar vai até 29 de setembro. Já na Procuradoria Geral de Goiás são 30 oportunidades para procurador com salário de R$ 32.037. O prazo para se inscrever vai até 1º de outubro.
Caixa Econômica Federal já recebe inscrições para quem quer ocupar os cargos de técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação (TI). A oferta é de 1.100 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em todo o Brasil. Para o Espírito Santo, são dez chances.
Já as prefeituras de Ibiraçu, Santa Teresa, Sooretama e Vitória têm postos para quem quer trabalhar com contrato temporário. Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), as chances são para professor do quadro efetivo.

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