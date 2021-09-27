Sefaz do ES define organizadora do concurso de consultor do tesouro

Secretaria da Fazenda do ES prepara novo concurso Crédito: Carlos Alberto Silva

concurso público para o cargo de consultor do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo ( Sefaz ) será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A escolha da banca organizadora foi publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial do Estado.

A previsão é de que sejam preenchidas 14 vagas, sendo dez para candidatos com nível superior em Ciências Econômicas e quatro para quem é formado em Ciências Contábeis. O salário inicial é de R$ 9,6 mil e pode chegar a R$ 19,4 mil, com as progressões da carreira.

De acordo com a pasta, a carreira de consultor do Tesouro Estadual é uma atividade típica de Estado. O profissional tem como atribuições a elaboração e a execução do Orçamento Público Estadual; o controle de receitas e despesas do Estado; controle da Dívida Pública e das metas fiscais; a gestão da Contabilidade Geral, entre outras funções.

"A carreira de consultor do Tesouro Estadual da Sefaz é estratégica para o setor público Estadual, pois incluem atividades que visam a garantir a disponibilidade de recursos para a execução de políticas públicas que afetam diretamente o cidadão, como a construção de escolas, unidades de saúde, segurança, estradas, entre outros serviços oferecidos pelo Estado", destaca o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.