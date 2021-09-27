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14 vagas

Sefaz do ES define organizadora do concurso de consultor do tesouro

Certame terá dez vagas para profissionais de Ciências Econômicas e quatro para quem é formado em Ciências Contábeis. Salário inicial é de R$ 9,6 mil

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 13:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2021 às 13:01
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Espírito Santo
Secretaria da Fazenda do ES prepara novo concurso Crédito: Carlos Alberto Silva
concurso público para o cargo de consultor do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz) será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A escolha da banca organizadora foi publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial do Estado.
A previsão é de que sejam preenchidas 14 vagas, sendo dez para candidatos com nível superior em Ciências Econômicas e quatro para quem é formado em Ciências Contábeis. O salário inicial é de R$ 9,6 mil e pode chegar a R$ 19,4 mil, com as progressões da carreira.
De acordo com a pasta, a carreira de consultor do Tesouro Estadual é uma atividade típica de Estado. O profissional tem como atribuições a elaboração e a execução do Orçamento Público Estadual; o controle de receitas e despesas do Estado; controle da Dívida Pública e das metas fiscais; a gestão da Contabilidade Geral, entre outras funções.
"A carreira de consultor do Tesouro Estadual da Sefaz é estratégica para o setor público Estadual, pois incluem atividades que visam a garantir a disponibilidade de recursos para a execução de políticas públicas que afetam diretamente o cidadão, como a construção de escolas, unidades de saúde, segurança, estradas, entre outros serviços oferecidos pelo Estado", destaca o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Altoé.
A previsão é de que o edital de abertura do processo seletivo seja publicado nas próximas semanas. O documento vai informar sobre as inscrições, conteúdo programático, data de provas e outros detalhes do critério de seleção.

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