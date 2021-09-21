Assembleia aprova proibição de venda de cursinho para concurso sem edital

Sessão da Ales realizada nesta segunda-feira (20) Crédito: Ellen Campanharo / Assembleia Legislativa

Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (20) quer proibir a venda de cursos preparatórios antes da publicação do edital de concurso público . A matéria tem como objetivo coibir propagandas de empresas desta área que divulgam anúncios associados a instituições públicas estaduais. Texto será encaminhado para análise do governador, que poderá sancionar ou vetar a matéria.

Segundo o autor do texto, o deputado Luiz Durão (PDT), a proposta visa evitar que o consumidor, nesse caso o aluno, sofra danos financeiros ao adquirir uma preparação sem a real previsão para a abertura da seleção.

“O objetivo é preservar os direitos dos consumidores capixabas, além de protegê-los em relação à possibilidade de propagandas enganosas”, explica o deputado.

Em seu parecer, o relator do PL 455/2021, o deputado Vandinho Leite (PSDB), sugeriu a inclusão de uma emenda permitindo o lançamento de cursos antes da publicação das regras de abertura de processo seletivo, desde que o órgão público afirme, por escrito, que existe previsão para o mesmo.

“Precisamos tomar um pouco de cuidado com esse projeto de lei para não prejudicar os alunos que querem começar a se preparar com a maior antecedência possível. Não foi o caso da Assembleia Legislativa, que já deixou claro que não existe a previsão do concurso público e, ainda assim, temos uma empresa preparatória que continua oferecendo um curso, ou seja, fazendo uma propaganda enganosa”, explicou Vandinho.

A multa para quem descumprir a lei será no valor atual de R$ 10.937, correspondente a 3 mil vezes o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e pode ser dobrada em caso de reincidência.

A Assembleia Legislativa precisa encaminhar o texto para o governo do Estado que tem 15 dias úteis para vetar ou sancionar a nova lei. Antes da decisão do governador Renato Casagrande (PSB), o texto precisa passar por algumas tramitações como a avaliação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Ainda é cedo para afirmar se haverá sanção ou não do texto.

Para o professor de Direito do Consumidor Leonardo Garcia, este tipo de lei afeta a livre concorrência. Ele lembra que a legislação vai atingir as empresas locais, mas outras instituições de outros Estados poderão oferecer as aulas normalmente. Além disso, a proteção para compradores deste tipo de serviço é feita por lei específica.

“É prática das instituições de ensino abrirem novas turmas para que candidatos se preparem com antecedência. Para determinadas carreiras, isso ocorre o tempo todo, pois uma preparação é feita em um ou dois anos, mesmo sem a publicação de edital. A abertura de novas turmas é bastante usual. O que não pode ocorrer é o estabelecimento afirmar quando o processo seletivo vai ser reaberto, induzindo o candidato ao erro”, destaca Garcia.

Ele cita como exemplo a preparação para o concurso de procurador do Ministério Público Federal (MPF) que novas turmas eram abertas no país todos os anos, mesmo sem a publicação das regras do certame, que quando publicadas, o aluno precisava apenas revisar o conteúdo.