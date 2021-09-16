Projeto quer aumentar idade máxima de ingresso na PM e Bombeiros no ES

Proposta poderá der a chance de ingresso para candidatos Crédito: Fernando Madeira

O texto (PL 236/2021) está sendo analisado pela Comissão de Justiça da Casa e pode entrar em votação no plenário na próxima segunda-feira (20).

Originalmente, a iniciativa também previa limite para a Polícia Civil, mas foi apresentada uma emenda retirando a corporação do texto original. A matéria tramita em regime de urgência.

Segundo o autor da proposta, o deputado Luciano Machado (PV), a alteração é urgente e necessária baseada na expectativa de vida do brasileiro, que vem crescendo nos últimos tempos. Em Estados como Minas Gerais, Piauí e Rio de Janeiro já houve alteração neste mesmo requisito.

“A medida se faz necessária para impedir injustiças por parte da Administração Pública que inviabilizam, por conta da idade, o acesso a cargos públicos a milhares de candidatos que almejam integrar os quadros das Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar no Estado do Espírito Santo”, comenta o parlamentar.