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Projeto quer aumentar idade máxima de ingresso na PM e Bombeiros no ES

Proposta tramita na Assembleia Legislativa e pode entrar em votação no plenário já na próxima segunda-feira (20)

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2021 às 10:50
Guarda Municipal de Vila Velha, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, fizeram fiscalização no Polo de Moda da Glória para o cumprimento do decreto de risco extremo para combater o avanço da Covid- 19
Proposta poderá der a chance de ingresso para candidatos Crédito: Fernando Madeira
Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer aumentar a idade máxima de ingresso na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo para 32 anos. Hoje, para participar dos concursos públicos para o cargo de soldado os candidatos precisam ter entre 18 e 28 anos.
O texto (PL 236/2021) está sendo analisado pela Comissão de Justiça da Casa e pode entrar em votação no plenário na próxima segunda-feira (20).
Originalmente, a iniciativa também previa limite para a Polícia Civil, mas foi apresentada uma emenda retirando a corporação do texto original. A matéria tramita em regime de urgência.

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Segundo o autor da proposta, o deputado Luciano Machado (PV), a alteração é urgente e necessária baseada na expectativa de vida do brasileiro, que vem crescendo nos últimos tempos. Em Estados como Minas Gerais, Piauí e Rio de Janeiro já houve alteração neste mesmo requisito.
“A medida se faz necessária para impedir injustiças por parte da Administração Pública que inviabilizam, por conta da idade, o acesso a cargos públicos a milhares de candidatos que almejam integrar os quadros das Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar no Estado do Espírito Santo”, comenta o parlamentar.
O governo do Estado vai abrir em breve concurso público com 671 vagas para a PM, sendo 560 para soldados combatentes e 22 para praças músicos. Para os dois cargos é necessário ter nível médio. Haverá ainda 87 oportunidades destinadas a profissionais da área da Saúde e duas para oficiais músicos, ambos para nível superior. Também há previsão de abertura de 80 chances para soldados do Corpo de Bombeiros.

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