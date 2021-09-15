Banda da PM terá 24 vagas com salário de até R$ 8,5 mil no ES

A Banda da Polícia Militar do Espírito Santo vai contar em breve com 24 novos músicos. De acordo com informações divulgadas pelo governo do Estado, serão 22 vagas para praças músicos e duas para oficiais músicos. A remuneração será de R$ 3.388,78 e R$ 8.597,84, respectivamente.
A escolaridade exigida para os soldados é o nível médio, enquanto que para os oficiais será formação superior na área de atuação. As contratações foram anunciadas no dia 11 de agosto pelo governador Renato Casagrande (PSB).
O último concurso para praças foi realizado em 2018. Na época, os postos foram divididos pelos seguintes instrumentos: clarineta, trompa de fá, trombone em si bemol, tuba em si bemol e percussão. O edital também trouxe como requisitos a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e idade entre 18 e 28 anos completos no primeiro dia de inscrição. É bom lembrar que os requisitos dos cargos, os instrumentos e as etapas serão confirmados no edital.
Além das oportunidades para músicos, o governo do ES anunciou que haverá 560 postos para soldados combatentes, 20 para oficiais médicos, 20 oficiais dentistas, 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos, 2 oficiais médicos veterinários, 10 oficiais enfermeiros e 30 praças especialistas da saúde.
SAIBA MAIS
ETAPAS
- Exame intelectual (prova objetiva e prova de redação)
- Entrega de documentação para aferição de idade
- Teste de Avaliação Física (TAF)
- Exame psicossomático
- Prova prática de música
- Investigação social
- Exames de saúde
- Entrega da documentação para fins de classificação
- Classificação final e matrícula no Curso de Formação
- Curso de Formação
O que cai na prova escrita
- Conhecimentos gerais:
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico e Matemático
- Noções de Informática
- Conhecimentos específicos:
- Leis nº 3196/1978 (estatuto);
- Decreto-Lei 1001/1969 (art. 1º ao 10);
- Decreto Lei nº 1002/1969 (art. 7º ao 10);
- Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME – Art. 1º ao 132);
- Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e Artigo 144 – Capítulo III – Da Segurança Pública, com suas alterações até a data de publicação do Edital;
- Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
- Flexão na barra fixa
- Abdominal remador
- Corrida: 2.800m (feminino) / 3.200m (masculino).