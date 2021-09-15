Banda da PM terá 24 vagas com salário de até R$ 8,5 mil no ES

O último concurso para praças foi realizado em 2018. Na época, os postos foram divididos pelos seguintes instrumentos: clarineta, trompa de fá, trombone em si bemol, tuba em si bemol e percussão. O edital também trouxe como requisitos a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e idade entre 18 e 28 anos completos no primeiro dia de inscrição. É bom lembrar que os requisitos dos cargos, os instrumentos e as etapas serão confirmados no edital.