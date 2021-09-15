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Em breve

Banda da PM terá 24 vagas com salário de até R$ 8,5 mil no ES

Serão duas oportunidades para oficiais e 22 para soldados músicos; candidatos deverão ter os níveis superior e médio, respectivamente

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 11:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 set 2021 às 11:04
Banda de Música da Polícia Militar
Banda de Música da Polícia Militar vai ganhar novos componentes Crédito: Polícia Militar/Divulgação
A Banda da Polícia Militar do Espírito Santo vai contar em breve com 24 novos músicos. De acordo com informações divulgadas pelo governo do Estado, serão 22 vagas para praças músicos e duas para oficiais músicos. A remuneração será de R$ 3.388,78 e R$ 8.597,84, respectivamente.
A escolaridade exigida para os soldados é o nível médio, enquanto que para os oficiais será formação superior na área de atuação. As contratações foram anunciadas no dia 11 de agosto pelo governador Renato Casagrande (PSB).
O último concurso para praças foi realizado em 2018. Na época, os postos foram divididos pelos seguintes instrumentos: clarineta, trompa de fá, trombone em si bemol, tuba em si bemol e percussão. O edital também trouxe como requisitos a altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres e idade entre 18 e 28 anos completos no primeiro dia de inscrição. É bom lembrar que os requisitos dos cargos, os instrumentos  e as etapas serão confirmados no edital. 
Além das oportunidades para músicos, o governo do ES anunciou  que haverá 560 postos para soldados combatentes, 20 para oficiais médicos, 20 oficiais dentistas, 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos, 2 oficiais médicos veterinários, 10 oficiais enfermeiros e 30 praças especialistas da saúde.

SAIBA MAIS

ETAPAS

  • Exame intelectual (prova objetiva e prova de redação)
  • Entrega de documentação para aferição de idade 
  • Teste de Avaliação Física (TAF)
  • Exame psicossomático
  • Prova prática de música
  • Investigação social 
  • Exames de saúde 
  • Entrega da documentação para fins de classificação
  • Classificação final e matrícula no Curso de Formação 
  • Curso de Formação 

O que cai na prova escrita

  • Conhecimentos gerais:
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico e Matemático
  • Noções de Informática 
  • Conhecimentos específicos:
  • Leis nº 3196/1978 (estatuto); 
  • Decreto-Lei 1001/1969 (art. 1º ao 10); 
  • Decreto Lei nº 1002/1969 (art. 7º ao 10); 
  • Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME – Art. 1º ao 132); 
  • Constituição Federal de 1988: Artigo 5º – Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e Artigo 144 – Capítulo III – Da Segurança Pública, com suas alterações até a data de publicação do Edital; 
  • Defesa do Estado e das instituições democráticas: segurança pública; organização da segurança pública. 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

  • Flexão na barra fixa 
  • Abdominal remador
  • Corrida: 2.800m (feminino) / 3.200m (masculino).

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