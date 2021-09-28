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Orçamento

Governo do Espírito Santo prevê 18 concursos públicos para 2022

Contratações estão previstas no orçamento do ano que vem. Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) foi apresentado nesta segunda-feira (27)

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 02:00

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

28 set 2021 às 02:00
Prova de concurso público
Concursos estão previstos no orçamento do ano que vem Crédito: Pixabay
O governo do Espírito Santo prevê a realização de 18 concursos públicos em 2022. Os processos seletivos incluem vagas em secretarias estaduais, a exemplo da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e a de Educação (Sedu), além de autarquias como o Instituto Jones dos Santos Neves e a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Alguns desses concursos já estão em andamento e outros ainda serão preparados. 
As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2022, apresentado nesta segunda-feira (27) pelo governo do Estado.  O texto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa para votação, que precisa ocorrer ainda este ano. É necessário maioria de votos para aprovação. 

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Detalhes dos concursos não foram divulgados durante a apresentação do orçamento. De acordo com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, caberá a cada órgão definir prazos e quantitativo de vagas para cada um dos processos seletivos. 
A Gazeta entrou em contato com todas as pastas, institutos e órgãos listados. Nem todos se manifestaram até a publicação deste texto, que será atualizado assim que houver manifestação. Em alguns casos, o processo ainda está sendo preparado e não há, por enquanto, estimativa de vagas. Veja mais informações abaixo:

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SEJUS

A Secretaria de Justiça prevê 600 vagas para inspetores penitenciários efetivos. Atualmente, o salário para o cargo equivale a R$ 3.107,65, mais R$ 300,00 de auxílio refeição. A previsão é lançar o edital em fevereiro de 2022, quando também serão divulgados mais detalhes do processo. 

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Estão previstas seis vagas para o cargo de "Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais" no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). É necessário nível superior e o salário é de R$ 6.850. A previsão é de abertura do processo seletivo ainda este ano. 

SEFAZ

Serão 14 vagas para consultor do Tesouro Estadual, sendo dez delas para profissionais de Ciências Econômicas e quatro para profissionais de Ciências Contábeis. O salário inicial é de R$ 9,6 mil. O processo seletivo será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

PGE

A Procuradoria-Geral do Estado vai contratar 21 técnicos de nível superior (analista de cálculos) no regime de designação temporária. O cargo terá a remuneração de R$ 4.500 mais auxílio alimentação no valor de R$ 300,00. 

POLÍCIA MILITAR

Ao todo serão 671 vagas abertas na Polícia Militar, sendo 560 para praças combatentes; 20 oficiais médicos; 20 oficiais dentistas; 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 2 oficiais médicos veterinários; 10 oficiais enfermeiros e 30 praças especialistas da saúde. Há ainda 2 vagas de oficiais músicos e 22 praças músicos. Nestes últimos, a remuneração será de R$ 3.388,78 e R$ 8.597,84, respectivamente.

CORPO DE BOMBEIROS

No Corpo de Bombeiros, serão contratados 80 soldados. A remuneração durante o curso é de R$ 1.220,30, passando para R$ 2.778,43 após a incorporação. 

POLÍCIA CIVIL

Serão 40 vagas para delegado da Polícia Civil.  É necessário ter nível superior em Direito. A remuneração inicial da categoria é de R$ 10.058 para uma carga horária de 40 horas semanais. Os detalhes do concurso serão definidos pela comissão organizadora e serão descritos no edital, que ainda não tem prazo para ser publicado.

AGERH

A Agerh informou que o número de vagas, bem como os cargos e salários do concurso estão sob estudo na agência. 

IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que uma comissão responsável pelo concurso ainda fará um levantamento com relação à demanda de vagas e outros assuntos relativos ao processo seletivo. 

SEGER

A Seger informou que ainda não definiu o quantitativo de vagas, cargos e salários para o concurso da secretaria. Esse estudo será realizado assim que orçamento de 2022 for aprovado na Assembleia Legislativa. 

IPAJM

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) realiza uma avaliação interna para definir o quantitativo de vagas e cargos necessários para atender à autarquia.

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