Governo do Espírito Santo prevê 18 concursos públicos para 2022

Concursos estão previstos no orçamento do ano que vem Crédito: Pixabay

Os órgãos que vão contar novos servidores são:



Detalhes dos concursos não foram divulgados durante a apresentação do orçamento. De acordo com o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, caberá a cada órgão definir prazos e quantitativo de vagas para cada um dos processos seletivos.

A Gazeta entrou em contato com todas as pastas, institutos e órgãos listados. Nem todos se manifestaram até a publicação deste texto, que será atualizado assim que houver manifestação. Em alguns casos, o processo ainda está sendo preparado e não há, por enquanto, estimativa de vagas. Veja mais informações abaixo:



SEJUS

A Secretaria de Justiça prevê 600 vagas para inspetores penitenciários efetivos. Atualmente, o salário para o cargo equivale a R$ 3.107,65, mais R$ 300,00 de auxílio refeição. A previsão é lançar o edital em fevereiro de 2022, quando também serão divulgados mais detalhes do processo.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Estão previstas seis vagas para o cargo de "Especialista em Estudos e Pesquisas Governamentais" no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). É necessário nível superior e o salário é de R$ 6.850. A previsão é de abertura do processo seletivo ainda este ano.

SEFAZ

Serão 14 vagas para consultor do Tesouro Estadual, sendo dez delas para profissionais de Ciências Econômicas e quatro para profissionais de Ciências Contábeis. O salário inicial é de R$ 9,6 mil. O processo seletivo será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

PGE

A Procuradoria-Geral do Estado vai contratar 21 técnicos de nível superior (analista de cálculos) no regime de designação temporária. O cargo terá a remuneração de R$ 4.500 mais auxílio alimentação no valor de R$ 300,00.

POLÍCIA MILITAR

CORPO DE BOMBEIROS

POLÍCIA CIVIL

Serão 40 vagas para delegado da Polícia Civil . É necessário ter nível superior em Direito. A remuneração inicial da categoria é de R$ 10.058 para uma carga horária de 40 horas semanais. Os detalhes do concurso serão definidos pela comissão organizadora e serão descritos no edital, que ainda não tem prazo para ser publicado.

AGERH

A Agerh informou que o número de vagas, bem como os cargos e salários do concurso estão sob estudo na agência.

IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) informou que uma comissão responsável pelo concurso ainda fará um levantamento com relação à demanda de vagas e outros assuntos relativos ao processo seletivo.

SEGER

A Seger informou que ainda não definiu o quantitativo de vagas, cargos e salários para o concurso da secretaria. Esse estudo será realizado assim que orçamento de 2022 for aprovado na Assembleia Legislativa.

IPAJM