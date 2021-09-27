Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Banco do Brasil divulga gabarito das provas do concurso de domingo
Escriturário

Banco do Brasil divulga gabarito das provas do concurso de domingo

Prazo para candidato entrar com recurso vai até esta terça-feira (28); processo seletivo vai preencher 4.480 postos de trabalho

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 14:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2021 às 14:54
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Banco do Brasil terá novos funcionários em breve Crédito: Fernando Madeira
Bando do Brasil divulgou nesta segunda-feira (27) os gabaritos das provas do concurso público que foram aplicadas no último domingo, dia 26 de setembro. Os candidatos podem consultar as respostas no site da Fundação Cesgranrio
Quem não concordar com alguma das respostas pode entrar com recurso até esta terça-feira (28), no formulário disponível no endereço eletrônico. O resultado da prova objetiva e as notas preliminares da Redação serão divulgados no dia 4 de novembro, enquanto que a listagem final será conhecida em 21 de dezembro.
O processo seletivo da instituição financeira visa preencher 4.480 vagas para escriturário, das quais 44 para o Espírito Santo. O concurso é o mais procurado da história, com 1.645.975 candidatos inscritos. 

Veja Também

Prodest abre seleção para contratar profissionais de TI no ES

Sefaz do ES define organizadora do concurso de consultor do tesouro

125 seleções e concursos abertos no país com salários de até R$ 32 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Banco do Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril
O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos
O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados