Banco do Brasil divulga gabarito das provas do concurso de domingo

O Bando do Brasil divulgou nesta segunda-feira (27) os gabaritos das provas do concurso público que foram aplicadas no último domingo, dia 26 de setembro. Os candidatos podem consultar as respostas no site da Fundação Cesgranrio.
Quem não concordar com alguma das respostas pode entrar com recurso até esta terça-feira (28), no formulário disponível no endereço eletrônico. O resultado da prova objetiva e as notas preliminares da Redação serão divulgados no dia 4 de novembro, enquanto que a listagem final será conhecida em 21 de dezembro.
O processo seletivo da instituição financeira visa preencher 4.480 vagas para escriturário, das quais 44 para o Espírito Santo. O concurso é o mais procurado da história, com 1.645.975 candidatos inscritos.