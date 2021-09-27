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Nível superior

Prodest abre seleção para contratar profissionais de TI no ES

Remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300; candidatos podem se inscrever no período de 1° a 15 de outubro

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 14:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2021 às 14:11
Prodest contrata profissionais de nível superior
Prodest vai contratar desenvolvedores Crédito: Divulgação/ Prodest
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área da Tecnologia da Informação. A oferta é de quatro vagas para desenvolvedor C#.
A remuneração é de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os candidatos precisam ter curso de nível superior.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 1º de outubro até as 17 horas de 15 de outubro de 2021, no site de seleção do governo do ES.
A seleção contará com as seguintes etapas: etapa externa: inscrição, comprovação das informações declaradas, pedido de reconsideração e etapa interna: formalização de contrato. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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