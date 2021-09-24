Prefeitura da Serra vai contratar 1.000 professores temporários

A Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 1.000 professores em designação temporária para atuar nas unidades de ensino em 2022. Os salários variam entre R$ 2.222,02 e R$ 3.446,86, conforme a titulação. Os profissionais também recebem auxílio-alimentação no valor de R$ 350.
A seleção terá como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação do município. A previsão é de que o edital seja lançado na primeira quinzena de outubro. As inscrições deverão ser abertas ainda no próximo mês.
As oportunidades serão destinadas a professores de Ensino Fundamental I e II , na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também na Educação Especial.
O processo seletivo contará com duas etapas, prova objetiva e análise da documentação, e terá validade de um ano podendo ser renovado uma única vez, pelo mesmo período.