Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura da Serra vai contratar 1.000 professores temporários
Edital em outubro

Prefeitura da Serra vai contratar 1.000 professores temporários

Salários variam de R$ 2.222,02 a R$ 3.446,86, de acordo com a titulação; profissionais recebem ainda auxílio-alimentação no valor de R$ 350

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 set 2021 às 14:09
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra vai selecionar professores para atuar na rede municipal de ensino em 2022 Crédito: Prefeitura da Serra / Divulgação
Prefeitura da Serra vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 1.000 professores em designação temporária para atuar nas unidades de ensino em 2022. Os salários variam entre R$ 2.222,02 e R$ 3.446,86, conforme a titulação. Os profissionais também recebem auxílio-alimentação no valor de R$ 350.
A seleção terá como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação do município. A previsão é de que o edital seja lançado na primeira quinzena de outubro. As inscrições deverão ser abertas ainda no próximo mês.
As oportunidades serão destinadas a professores de Ensino Fundamental I e II , na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também na Educação Especial.
O processo seletivo contará com duas etapas, prova objetiva e análise da documentação, e terá validade de um ano podendo ser renovado uma única vez, pelo mesmo período.

LEIA MAIS 

Iases prepara concurso público para agente com salário de R$ 3 mil

Os 9 concursos públicos que o governo do ES prepara para 2021

Assembleia aprova proibição de venda de cursinho para concurso sem edital

Iema vai abrir concurso público com 60 vagas e salário de até R$ 5 mil

Sejus prepara concurso público com 600 vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos Educação Prefeitura de Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados